LE GUIDE DU SUPPORTER AVEC LE KIOSQUE À PIZZAS : Voici notre XV des Pizzas, il y en a pour tous les postes !

Pour ce Mondial, le Kiosque à Pizzas vous présente dans XV des Pizzas, en fonction des postes. Les plus gourmands sont-ils les plus généreux sur le terrain ?

Les piliers

Vous vous en doutez, il faut quelque chose de consistant pour nos piliers. Une pizza riche, qui pourra caler l'appétit de ses gloutons. Nous sommes partis sur une bonne pizza "Savoyarde", avec du reblochon, des lardons, des pommes de terre et bien sûr, de la crème fraîche. Partons évidemment sur une pizza au plus grand format.

Le talon

Les tallonneurs et les pizzas, c'est une longue histoire ! Nos talons, nous les adorons, mais nous aimons particulièrement les chambrer ! Pour eux, ça sera forcément la "Calzone" du Kiosque à Pizza, histoire de pouvoir s'entraîner au lancé tout en se régalant...

La deuxième ligne

A l'attelage, souvent de beaux bébés portent le 4 et le 5. Avoisinnant en moyenne les 2m de haut, et les 125 kg sur la balance, il va falloir nourrir ces bestiaux avec une pizza solide. Nous avons pensé à la pizza "La Kiosque", la spécialité de la maison. Nos deuxièmes lignes sont la colonne vertébrale de notre équipe, il faut donc une pizza maîtrisée.

La troisième ligne

Les troisièmes lignes sont les meilleurs plaqueurs de notre XV, mais sont aussi de fins manipulateurs de ballon. Nous avons donc opté pour une formule complète, alliant tous les plaisirs. Nous avons choisi la "Végétarienne", car il faut manger léger pour être aux quatre coins du terrain.



La charnière

Pour nos maîtres à jouer, la sélection de la pizza devra être très précise et sans faute de goût. De ce fait, choisissons deux pizzas différentes. Pour le numéro 9, qui est souvent le "général" de l'équipe, et qui doit se faire respecter par ses gros, prenons la "Chef". Pour notre numéro 10, souvent la star de l'équipe, au goût de luxe et qui ne fait rien comme les autres... La "Nordique", avec du saumon fumé, s'il vous plaît.

Les centres

La paire de centres, c'e sont bien généralement les joueurs les plus soudés de l'équipe. Ils doivent être complémentaires afin de ne rien laisser passer en défense, et créer des situations d'essais en attaque. Il est donc logique de voir deux joueurs aux profils différents être associés. Ce sera donc sans hésitation, la pizza "Fifty" : deux recettes à choisir pour une pizza à deux visages. Moitié / moitié, parfait pour partager !

Les ailiers

Ce sont les éléments les plus rapides au rugby, et ceux qui jouent habituellement les bons coups. Ils récoltent les fruits du travail de leur coéquipier, et brillent grâce aux autres. Pour nos ailiers, nous sommes convaincus qu'une pizza sucrée fera son effet, c'est pourquoi la "3 chocolats" nous a tapé dans l'œil. Une fois de plus, ils rendront jaloux leurs camarades.

L'arrière

Joueur classe, toujours bien coiffé, un beau coup de pied et avec le maillot toujours propre à la fin du match, l'arrière est un séducteur. Privilégié, il a de l'espace. Pour dorloter notre chouchou, nous avons choisi la "Délicieuse", une des pizzas les plus raffinées de la carte du Kiosque à Pizza, avec persillade s'il vous plait !

