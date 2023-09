La base ! 5 chants à connaître pour le Mondial si vous débarquez de Mars

Pour ce Mondial, le Kiosque à Pizzas vous présente dans son Guide du Supporter, les cinq chants indispensables pour ne faire qu'un avec le public en bleu.

La Marseillaise

Eh José, c'est vos fils et vos cOmpagnes ou vos fils et vos cAmpagnes ?

Ne riez pas... On a tous un pote qui, avec hésitation et un regard appuyé à la recherche de compassion, baisse le volume sur certains mots pendant notre hymne ! Alors forcément, ce chant ne s’applique qu’aux matchs de la France. Mais clairement, c’est la base, et on est sur un indispensable à ne surtout pas galvauder. Au contraire, La Marseillaise permet de mettre tout le monde dans le bain. Personne n’y échappe. C’est d’ailleurs le seul moment où personne ne touche à sa pizza. Un instant d'unité magique, où tout le monde se serre, et chante à tue-tête comme si les joueurs français pouvaient les entendre. Une manière de se préparer au mieux au match qui nous attend.

La Peña Baiona

Allez Alleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeez !

Alors oui, cette chanson est avant tout le chant du club de Bayonne. Mais voilà, celle-ci est tellement reprise par les supporters français, qu'on ne pouvait pas passer à côté dans cette sélection. En plus, celle-ci a l'avantage de pouvoir être chantée à n'importe quel moment de la rencontre, même si c'est mieux lorsque l'équipe que l'on pousse par la voix mène au score. Bien sûr, la plupart des gens ne connaissent que le refrain, mais peu importe, le but étant là encore de fédérer, de vivre un moment d'union, et de donner de la voix pour donner du courage à vos joueurs !







Allez les Bleus

Allez les Bleus, c'est un peu la méthode Mercurochrome appliquée à l'encouragement sportif !

Simple et efficace. Message clair pour tous, sur et en dehors du terrain. Très répétitif, ce slogan scandé dans les stades, c'est un peu la méthode Mercurochrome appliquée à l'encouragement sportif ! Connus même des non initiés, ce sont certainement les trois mots que l'on entend le plus les jours de fête où l'équipe nationale est de sortie.

Il y a différents messages derrière un "Allez les Bleus" :

Tout d'abord un message d'encouragement : "On est là, on est avec vous". Ensuite, un message pour l'adversaire qu'on essaie de faire vibrer et de déconcentrer "On est chez nous, la pression est de votre côté !". Nous n'osons pas parler ici d'un troisième message à destination de l'homme au sifflet !

Freed From Desire

Na na na na na na na... na na na... na na

Forcément, lorsque l'on pense à l'équipe de France, on pense à la célèbre chanson de Gala, "Freed From Desire". Véritable tube de l'année 1996, ce titre est devenu la marque de fabrique des Bleus depuis déjà plusieurs années maintenant. En effet, on ne compte plus les fois où l'on a vu le vestiaire de l'équipe de France en liesse sur cette chanson entrainante, à s'en briser les cordes vocales. De quoi inspirer les supporters, qui ont repris cette habitude depuis.

La Goffa Lolita

C'est le nouvel hymne du rugby français. Arrivée en 2022 dans tous les bars et stades de France, cette chanson touche aujourd'hui les supporters du rugby. Du plus jeune au plus âgé, personne ne résiste à cette mélodie entraînante. Un chant familial, qui permet de fêter tous ensemble la victoire des Bleus. Un titre convivial et facile à retenir, qui clôture parfaitement une soirée de match riche en émotions. En espérant que l'on en vive de nombreuses, lors de ce Mondial en France.

