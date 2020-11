Le Gallois James Botham attire tous les regards en raison de son illustre ancêtre

Le jeune troisième ligne gallois James Botham honorera sa première sélection samedi face à la Géorgie.

C’est une histoire de famille comme l’on peut en connaître en France à l’instar des Ntamack, Roumat ou autre Retière. Si l’on vous cite le nom de James Botham ? Cela ne vous dira sûrement pas grand-chose au premier abord. Et pourtant, ce jeune troisième ligne d’à peine 22 ans, évoluant aux Cardiff Blues, fêtera sa première sélection au sein du Pays de Galles, fort d’une expérience de seulement treize rencontres dans le monde professionnel. Surtout, il est le petit-fils d’Ian Botham, ancien joueur de cricket anglais, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de son pays. Né à Cardiff, son père Liam, fut également joueur de rugby, passé entre autre par Newcastle au début des années 2000. Le jeune troisième ligne avait déjà été ciblé par le staff du XV du Poireau, considéré comme un grand espoir susceptible de participer à la Coupe du Monde qui se tiendra en France en 2023. Crédit vidéo : World Rugby



Finalement la chance de ce produit de la « Sedberg School » qui a entre autre formé le légendaire Will Carling ou l’actuel pilier gallois Tomas Francis interviendra plus tôt que prévue, puisqu’il foulera la pelouse du Parc y Scarlets ce samedi dans la peau d’un titulaire face à la Géorgie. Cependant, Botham ne sera pas le seul à fêter une première sélection chez les diables rouges. En effet, outre le joueur de Cardiff, deux autres néo-capés défieront « les Lelos ». Il s’agit du demi de mêlée Kieran Hardy et du trois-quart centre Johnny Williams. Pour la belle histoire, ce dernier, victime d’un cancer des testicules l’année passée, effectuera son retour sur les terrains, dix mois plus tard.

La pépite Rees-Zammit titulaire

Au sein d’une équipe expérimentale et relativement jeune alignée par Wayne Pivac, on suivra avec attention la performance de la jeune pépite Louis Rees-Zammit (19 ans) sur l’aile de l’attaque galloise. Pour sa deuxième sélection, le joueur de Gloucester devra répondre aux nombreux espoirs placés en lui. Le jeune ouvreur Callum Sheedy sera également scruté de près. « Samedi est une grande opportunité pour les joueurs et le staff en tant qu’équipe tournée vers l’avenir et la Coupe du Monde 2023 », déclarait Wayne Pivac en conférence de presse. Justin Tipuric encadrera la jeune garde et sera désigné capitaine.

Le XV de départ : Jones, Dee, Lee, Ball, Davies, Botham, Tipuric(cap), Wainwright, Hardy(m), Sheedy(o), Rees-Zammit, J.Williams, Tompkins, McNicholl, L.Williams

Remplaçants : Parry, Smith, Brown, Hill, Davies, Webb, Lloyd, Holmes