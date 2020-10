Le début de saison de l'UBB en Top 14 est-il si inquiétant que ça ? [DESINTOX]

Après six journées de championnat, l'UBB est à la traîne avec seulement un succès au compteur. Une situation que le club n'a jamais connu en Top 14.

Seulement cinq points au compteur après six journées de Top 14 pour l'UBB. Et ce, malgré les coups de gueule de Christophe Urios. Les Bordelais n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de l'exercice 2020/2021 : face à Brive à domicile 25 à 20 lors de la deuxième journée. Ils ont ensuite glané un bonus défensif à Pau (29-24) dans une rencontre qu'ils auraient pu remporter. Le problème, c'est que ce classement est biaisé. En dehors de ce match contre le CAB, ils ont joué trois à l'extérieur. D'aucuns diront que si l'UBB veut être championne à la fin de la saison, elle doit aussi gagner à l'extérieur. Ce qui est juste. Mais c'est compliqué d'enchaîner seulement les matchs en déplacement. Elle aurait dû recevoir à deux autres reprises : face à Paris et Clermont. Mais ces deux rencontres ont été reportées après des cas de Covid-19.



L'Union Bordeaux-Bègles se retrouvent donc avec potentiellement 8 points en moins, voire 10. Avec 13 unités au compteur, les Bordelais seraient à hauteur du RCT et du Racing. Avec 15, ils pointeraient à la 5e place. On ne manquera pas de pointer que les Franciliens n'ont joué également que quatre matchs mais sont 6es à la faveur de deux victoires à l'extérieur sur Lyon et Paris. Les reports, la situation sanitaire et le calendrier ne sont donc pas les seuls fautifs dans ces mauvais résultats. Les joueurs comme le staff le savent très bien et ça pèse mentalement sur le tout le monde à Bordeaux. Crédit vidéo : CANAL+ Sport

C'est doublement compliqué pour l'UBB qu'elle n'a jamais été confrontée à pareille situation depuis son accession à l'élite lors de la saison 2011/2012. Cette année-là, elle avait déjà remporté deux matchs, comptait neuf points et pointait à la 10e place. Et depuis cette date, elle a généralement décroché trois à quatre succès au compteur après six matchs. Ce qui lui a permis d'être dans le haut du classement. L'autre point qui peut être difficile à gérer dans la tête, c'est cette saison 2019/2020 inachevée. Les hommes d'Urios dominaient leur sujet et pointaient à la première place avec huit longueurs d'avance sur le deuxième. Ils étaient bien partis pour jouer les phases finales et pourquoi pas le titre. Mais ils ne sauront jamais.