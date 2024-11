Le choix fort de ce technicien de Top 14 : ''J’aurais pu prendre une décision plus individuelle''

Après 20 ans à la tête de Vannes, le manager emblématique Jean-Noël Spitzer prolonge son contrat jusqu’en 2028. Un engagement qui confirme les ambitions du club breton en Top 14.

Le Rugby Club Vannes et Jean-Noël Spitzer, c’est une histoire qui dure et qui se renforce. Le club vient d’officialiser la prolongation de son manager emblématique pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2028.

À 50 ans, Spitzer, à la tête du club depuis près de 20 ans, a choisi de poursuivre une aventure qui l’a déjà conduit de la Fédérale 2 jusqu’au sommet du Top 14, une première pour un club breton.

Un choix de cœur et de raison

Malgré de nombreuses sollicitations, Spitzer a choisi de rester à Vannes. « J’ai le sentiment que le club continue, encore et toujours, de grandir et de progresser notamment au travers de la modification de sa gouvernance. Les projets d’évolutions sont nombreux et cela est stimulant au quotidien », confie le manager sur le site de la formation bretonne.

Avec un fort soutien institutionnel et privé, l'élan collectif derrière le RCV a pesé dans sa décision. Attaché à la Bretagne, Spitzer avoue : « Moralement, je ne me sentais pas de partir après une potentielle descente. »

Le président Olivier Cloarec se réjouit de cette prolongation stratégique : « Jean-Noël s’inscrit dans un objectif durable de performance. Ensemble, nous allons poursuivre la structuration du RCV et ancrer la Bretagne dans l’élite du rugby français. »

Installer la Bretagne en Top 14

L’ambition de Spitzer est claire : installer durablement le RCV en Top 14. Même si le club ne peut pas écarter l’idée d’une redescente, l’objectif reste de bâtir un socle solide pour la pérennité vannetaise.

Sur la formation, le manager veut donner une chance aux jeunes talents bretons. « Nous devons offrir aux jeunes de notre territoire la possibilité d’accéder au monde professionnel », affirme-t-il, en évoquant quelques pépites à suivre de près.

En adressant un mot aux supporters, Spitzer reste combatif et optimiste. « Nous sommes dans la bataille. On doit tout faire pour rester dans la course jusqu’au bout. »