L’Aviron drague cet élément essentiel de l'UBB avec un gros contrat à la clé

Selon le Midol, l’Aviron a coché un nom XXL : Thibault Giroud. Une offre est sur la table. Mais ce possible renfort de poids crée déjà du remous en interne…

Giroud sur les tablettes de Bayonne

C’est une information signée Midi Olympique : l’Aviron Bayonnais aurait des vues sur Thibault Giroud, actuel directeur de la performance de l’UBB.

L’homme, passé par le staff de Fabien Galthié avec les Bleus, aurait même reçu une offre concrète de la part du club basque pour rejoindre Jean-Dauger dès la saison prochaine, avec à la clé un contrat de quatre ans.

Un dossier sensible en interne ?

Sous contrat avec Bordeaux jusqu’en 2027, Giroud est pourtant toujours dans les plans de Yannick Bru, qui souhaite le conserver à l’UBB. Mais à Bayonne, cette piste aurait déjà semé quelques remous en interne.

Selon le Midol, "cette piste a quelque peu semé le trouble du côté de Jean-Dauger". Notamment du côté de Grégory Patat, qui souhaite conserver le staff avec lequel il a construit la belle dynamique ciel et blanc ces derniers mois.

Patat pas demandeur

Proche de ses adjoints, Patat ne serait pas à l’origine du contact avec Thibault Giroud. Il milite en interne pour travailler dans la continuité avec ses hommes de confiance : Gérard Fraser, l’architecte du jeu bayonnais, et Loïc Louit, le responsable de la performance, dont le contrat court jusqu’en 2026.

Pour l’instant, aucune avancée notable sur une éventuelle prolongation de Louit n’aurait cependant été actée.

Ce dossier révèle peut-être une petite friction en coulisses entre volonté de stabilité et opportunité de renforcer encore un staff déjà performant. Si Giroud venait à quitter l’UBB pour Bayonne, ce serait un joli coup sur le marché… mais pas sans conséquences internes.

Le feuilleton ne fait peut-être que commencer.