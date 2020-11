L'Argentine avec Matera, Kremer et Imhoff pour défier l'Australie

L'Argentine ira défier l'Australie pour son second match de Rugby Championship. Pour cela, le staff des Pumas laisse la même équipe.

Le week-end dernier, le monde du rugby a pu assister aux premières belles images depuis le début de cette pandémie mondiale. Le monde du rugby a salué la victoire des Pumas sur les All Blacks, pour la première fois de leur histoire. Le match à peine passé qu'il faut déjà se concentrer sur un autre adversaire de taille : L'Australie. Ces derniers sont également venus à bout des All Blacks une semaine auparavant. Le gagnant de ce week-end prendra la première place du Rugby Championship, et si les Argentins l'emportent, ils prendraient un sérieux avantage dans la compétition avec deux matchs pour deux victoires.

Le staff des Pumas a décidé de reconduire les mêmes joueurs pour ce deuxième match de Rugby Championship. Matera, capitaine courage, devra encore mener ses hommes. Mais la tâche peut être difficile après un match d'une grosse intensité comme celui face aux Blacks.

XV de départ : Tetaz Chapparo, Montoya, Gomez Kodela, Petti, Alemanno, Matera (cap.), Bruni, Kremer, Cubelli, Sanchez, Imhoff, Chocobares, Orlando, Delguy, Carreras.

Remplaçants : Socino, Vivas, Medrano, Grondona, Isa, Bertanou, Boffelli, Cordero.

L'Australie

Du côté australien, c'est la même stratégie : on aligne les vainqueurs des Blacks. Cependant, 3 petits changements sont à noter : Scott Sio et Taniela Tupou rentrent en première ligne et Ned Hanigan remplace Swinton, suspendu après son expulsion face aux Blacks.

Le XV de départ : Sio, Paenga-Amosa, Tupou, Simmons, Philip, Hanigan, Wilson, Hooper (cap.), White, Hodge, Koroibete, Paisami, Petaia, Wright, Banks.

Remplaçants : Fainga'a, Bell, Alaalatoa, Valetini, Wright, Gordon, Lolesio, Daugunu.