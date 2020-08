L'AFLD recadre le VRDR au sujet de la suspension de son joueur

Le VRDR a expliqué ne pas être au courant du contrôle antidopage positif de Romain Souquet et donc de sa suspension. L'AFLD lui a répondu.

Valence Romans dans l'incompréhension totale après la suspension pour dopage d'un de ses joueursL’AFLD a tenu à réagir dans un communiqué. L’agence de lutte antidopage a souhaité apporter des précisions. Elle explique avoir respecté tout le protocole et notifié la sanction à l’égard du joueur auprès de ce dernier et de la FFR. Ils avaient été auparavant informés des poursuites concernant le contrôle positif : « La notification de la sanction a été adressée le 23 octobre 2019, par courrier recommandé, au joueur et à la FFR, qui en ont chacun accusé réception ».

Elle rajoute également que les sanctions sont systématiquement déclarées au sportif ainsi qu’a la fédération et au ministère : « Conformément à la réglementation française et au code mondial antidopage, les décisions de la commission de sanctions de l’AFLD sont systématiquement notifiées au sportif, à la fédération nationale et à la fédération internationale concernées, à l’agence mondiale antidopage, au ministère chargé des sports, et le cas échéant, à l’organisation nationale antidopage étrangère dont relèverait le joueur à raison de sa nationalité.»