Valence Romans dans l'incompréhension totale après la suspension pour dopage d'un de ses joueurs

Valence Romans met a pied un joueur à titre conservatoire après un contrôle antidopage positif. Le VRDR n'était pas au courant de sa suspension.

Situation ubuesque à Valence rugby, dans un communiqué publié sur le site du club, le club drômois a annoncé avoir mis à pied le troisième ligne centre Romain Souquet après avoir reçu de la part de la FFR un refus de ré-affiliation en raison d’une sanction prononcée à son égard par l’agence de lutte anti dopage en octobre 2019. En effet, après un contrôle inopiné en date du 23 mars 2019, Romain Souquet s’est vu signifier une suspension de deux ans soit jusqu’en mars 2021 après la présence de substance illicite dans ses urines. Romain Souquet est un cadre du club depuis son arrivée en 2014/2015, il a participé activement à la montée du club en pro D2.

Cependant dans le communiqué, le club fait part de son désarroi à ce sujet car aucune information ne lui était parvenue entre l’ouverture de l’enquête en 2019 et le refus de ré-affiliation." Bien évidemment, le VRDR ne peut que faire part de son effarement devant ce dossier, au sujet duquel aucune information ne lui est parvenue entre son ouverture par l'AFLD en avril 2019 et le refus de ré-affiliation du joueur par la FFR en date du 4 août 2020", précise le communiqué. Le VRDR a d'ailleurs aligné son joueur à cinq reprises entre novembre 2019 et mars 2020. On trouve également trace de la suspension du 3e ligne centre dans la presse en janvier dernier.

Le club affirme avoir saisi les autorités compétentes pour régler ce différend mais selon ces dernières, le club employeur du joueur n’est pas obligé d’être mis au courant au sujet des différentes étapes de l’enquête. À 15 jours de la reprise du championnat, le club regrette les conséquences de ce refus et leur impossibilité de remplacer le joueur suspendu. En attendant d’avoir plus d’informations, le club ne souhaite pas faire de plus amples commentaires. "Dans cette attente, aucune communication ne sera effectuée, par respect du droit des parties", peut on notamment lire dans le communiqué.