La playlist du Top 14 : La Montagne, Au bout de mes rêves, une chanson mythique pour chaque club

C’est le retour du top 14, après deux semaines de coupe d’Europe, une dernière ligne droite qui va se dérouler jusqu’au 6 juin prochain, en trois blocs de deux matchs. Matchs du printemps, quand les jours rallongent, que la température monte et que les tubes de l’été pointent le bout de leur nez à hits sonnants et trébuchants. Et si on faisait la playlist de ce top 14, à la date d’aujourd’hui, une photo-musique de l’instant, quel pourrait être ce hit-parade, totalement arbitraire, qui serait remis en question dès le week-end prochain. Alors voilà ma playlist par ordre de classement général de notre élite rugbystique :