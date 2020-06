La notion de plaisir dans le rugby, ''malheureusement on l’oublie trop souvent''

Xavier Chauveau, néo-retraité du rugby professionnel, revient sur ce qui l'a conduit à raccrocher les crampons à seulement 27 ans.

Top 14 - A seulement 27 ans, Xavier Chauveau devrait raccrocher les cramponsLe rugby est un sport qui laisse des marques. Physiques bien sûr, mais aussi psychiques. Certains s'en accommodent et jouent à haut niveau jusqu'à approcher de la quarantaine. Pour d'autres, c'est plus dur. Si le rugby tend à niveler les différences, tout le monde n'est pas égal lorsqu'il s'agit des blessures ou de la lassitude. Quand des joueurs comme Dan Carter rempile à 38 ans en Super Rugby, d'autres comme son ancien coéquipier au Racing 92 Xavier Chauveau décident d'arrêter les frais à seulement 27 ans. "J?ai commencé à me poser la question quand j?ai su que je ne continuerais pas l?aventure au Racing 92, mais je voulais connaitre une autre expérience, un autre club, un environnement différent. Je ne regrette absolument pas mon choix, j?ai passé une très bonne année ici (à Agen, NDLR), même si elle ne s?est pas déroulée sur le plan sportif comme je l?aurais voulu." Il explique à ce titre que le confinement n?a pas du tout joué dans sa réflexion. Il avait annoncé sa décision à Christophe Laussucq début 2020. "Je ne voulais pas mettre le club en difficulté dans son recrutement et la préparation de l?année suivante."



À cet âge, on est généralement en pleine possession de ses moyens. Et on vise toujours plus haut. Xavier a connu les sommets avec son club de toujours. Avec les jeunes du Racing tout d'abord. "C?est une émotion toutes particulières de gagner avec des personnes qui sont encore aujourd?hui mes meilleurs amis." Puis les grands avec le titre de 2016 et ce Brennus soulevé à Barcelone devant près de 100 000 personnes après une finale jouée à 14 face à Toulon. "Un souvenir très particulier et des émotions très fortes et contrastées pour moi. Avec l?expulsion de Maxime Machenaud, j?ai imaginé rentrer très rapidement dans cette finale, puis l?attente et le fait d?essayer de rester prêt à rentrer à tout moment, c?était pas évident. Le fait d?être remplaçant était déjà une belle réussite." Même s'il n'est jamais entrée, ce sera sa meilleure saison en termes de temps de jeu avec quinze matchs joués (5 titularisations), dont une demi-finale d'anthologie contre Clermont remportée 34-33. Face à la concurrence du Tricolore Maxime Machenaud puis de Teddy Iribaren, il n'a pas réussi à s'imposer dans la rotation. Son faible temps de jeu dans son club formateur n'est pas la raison principale de son choix. Mais on peut penser qu'il est tout de même lié.

Ce qui a motivé mon choix c?est tout simplement que je prends moins de plaisir à jouer au rugby, et je me suis toujours dit que quand ça m?arriverait il ne faudrait pas que je continue le rugby pour les mauvaises raisons mais que je bascule vers d?autres challenges. Le rugby c'est ma passion, et pour que ça le reste il fallait que je m?arrête maintenant.