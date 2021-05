La montée en PRO D2, Biarritz - USAP en finale, la course en TOP 14 : le bilan des résultats du week-end

Week-end chargé en rugby mais surtout en émotions ! En Top 14, tout est encore possible à tous les étages alors que la Pro D2 connaît ses deux finalistes tout comme la Nationale.

Amateurs de la balle ovale, vous avez pu vous régaler durant un week-end chargé, avec des rencontres haletantes et passionnantes à tous les échelons du rugby professionnel. Retours sur celles-ci et bilan.

Plus qu'une journée avant l'épilogue de la phase régulière de Top 14. Et rarement ce championnat aura suscité autant d'excitation de part son scénario hitchcokien et son suspense rare. Car tout est encore possible à l'heure de l'écriture de ces lignes. En s'imposant respectivement face à Clermont et Pau, Toulouse et La Rochelle avec 77 points chacun, ont repris quelques longueurs d'avance sur leurs concurrents directs. Mais gare au Racing, qui seulement quatre points derrière recevra Brive la semaine prochaine, alors que La Rochelle se déplacera à Clermont et Toulouse à... l'UBB. Les Bordelo-béglais, quatrièmes avec 72 unités, peuvent encore espérer en cas de victoire bonifiée, décrocher une place directe en demi-finale. Tout reste à faire également pour obtenir un billet dans les six, où quatre équipes sont à la lutte pour deux places et se tiennent en trois points. Clermont cinquième avec 67 points a son destin entre ses mains et devra battre La Rochelle pour confirmer son statut. Derrière, le RCT et le Stade Français tous deux vainqueurs ce week-end sont à égalité (66 points) tandis que Castres reste en embuscade (64 points). Les Parisiens se déplaceront à Bayonne et devront l'emporter tout en espérant une victoire du CO puisque les Tarnais recevront... Toulon. Des défaites du RCT et du Stade Français combinées à une victoire de Castres qualifieraient ces derniers. Dingue.

Enfin, la lutte pour le maintien s'annonce épique. Bayonne s'est inclinée cruellement à Montpellier (23-19) qui de son côté a assuré sa place parmi l'élite pour la prochaine saison. Mais en décrochant un point, les Basques comptent désormais quatre longueurs d'avance sur Pau, qui a lourdement chuté à La Rochelle (51-27). Les Palois recevront le MHR qui n'a plus rien à jouer et Bayonne le Stade Français. Une victoire de ces derniers et le tour est joué. En revanche, une défaite bayonnaise à 0 point conjuguée à une simple victoire paloise ferait grimper Pau à la 12ème place, puisque les Béarnais ont remporté les deux confrontations directes. De même si Bayonne prenait un bonus défensif, et Pau un bonus offensif.

La Pro D2 a livré son verdict. Et nous aurons droit à une finale opposant deux monstres du rugby hexagonal, l'USAP face au BO. Les Catalans se sont défaits sur leur pelouse d'Aimé-Giral, d'Oyonnax (27-15) et se sont montrés particulièrement sereins et pragmatiques. Ils retrouveront donc Biarritz, qui s'est imposé dans les toutes dernières secondes face à Vannes au terme d'un match fou (33-34). Cruel pour les Bretons qui ont trusté pendant l'ensemble de la saison les deux premières places et qui n'ont jamais été aussi proches d'une possible montée. Magique en revanche pour les Basques. Le vainqueur de cette finale montera automatiquement en Top 14, tandis que le perdant affrontera à domicile, le 13ème du Top 14 pour une place dans l'élite.

On connaît les deux heureux élus qui monteront en Pro D2 la saison prochaine. Il s'agit de Bourg-en-Bresse et Narbonne. Les Burgiens se sont largement imposés dans leur antre face à Albi (36-16) en inscrivant la bagatelle de 4 essais et en faisant la différence en seconde période. Ils retrouveront l'antichambre du Top 14 deux ans après l'avoir quitté. Narbonne de son côté a décroché son billet pour la Pro D2 au terme d'un match âpre, fermé et sans essai à Nice (9-12). C'est le jeune ouvreur béarnais Boris Goutard qui a offert la victoire aux siens sur une pénalité dans les dernières minutes.