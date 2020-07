La LNR dévoile la nouvelle marque officielle du Top 14 jusqu'en 2023

La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé ce vendredi la nouvelle marque officielle du TOP 14 à partir de la saison 2020/2021.

En cette période de crise sanitaire et économique sérieuse pour le rugby tricolore, c'est une nouvelle qui a de quoi rassurer à la fois les clubs et les supporters. Ce vendredi, la Ligue Nationale de rugby a indiqué que SCHNEIDER devient marque officielle du TOP 14. Un contrat qui porte sur la saison 2020-2021 et jusqu’en juin 2023. La marque du groupe SCHNEIDER CONSUMER GROUP va pouvoir développer "une gamme de produits sous licence TOP 14" explique le communiqué. Pour rappel, elle est spécialisée dans le secteur du gros et du petit électroménager et des téléviseurs.



Elle pourra exploiter le logo du championnat de première division mais aussi celui des clubs "dans un cadre collectif sur ses supports de communication, mais aura également la possibilité d'exposer des produits de sa marque à l'occasion des matches de phase finale du TOP 14." Le président de la LNR Paul Goze s'est félicité de pouvoir compter sur ce partenaire tricolore présent depuis près de 100 ans dans l'Hexagone en cette période d'incertitude.