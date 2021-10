La famille avant le rugby : Tom Youngs reste au chevet de sa femme, malade

Il y a des choses bien plus importantes que le rugby dans la vie. Et Tom Youngs en fait la douloureuse expérience. Le joueur de Leicester, international à 31 reprises avec le XV de la Rose, a décidé de prendre un congé illimité afin de soutenir sa femme, Tiffany, malade. Cette dernière souffre d'un lymphome depuis 2014. Alors qu'en 2018, le cancer de la jeune femme était entré en rémission, il semblerait que la maladie soit repartie.

RUGBY. La leçon pleine d'humilité de Philippe Sella après son cancer

Youngs est donc rentré au sein de sa maison familiale à Norfolk comme l'a précisé son club. Le congé du talonneur ''durera jusqu'à ce qu'il sente que c'est le bon moment pour revenir au club'', ont conclu les Leicester Tigers. On rappelle aussi, que Joe Marler avait lors du précédent Tournoi des 6 Nations fait passer sa famille avant le rugby, pour des raisons néanmoins bien différentes et moins graves.

6 Nations 2021. Joe Marler (Angleterre) se permet de dire non à la sélection : sa famille avant tout

The club can confirm Tom Youngs has taken indefinite leave from the club.



The Leicester Tigers forward has returned to his family home in Norfolk to care for wife Tiffany who is battling an illness.