La Coupe du monde 2023 connaîtra deux nouveautés de taille

La Coupe du monde 2023 ne sera pas comme les autres. C'était l'ambition du Comité Directeur et ces annonces le prouvent.

La Coupe du monde 2023 se déroulera en France dans maintenant 2 ans et demi. Un événement que beaucoup attendent que ce soient les supporters, joueurs ou même ceux qui font l'économie. Les poules ont été dévoilées en fin d'année dernière et le XV de France se retrouvera avec l'Italie, Amérique 1, Afrique 1 et la Nouvelle-Zélande. Un arrière-goût de Coupe du monde 2011.

Après le tirage au sort du 14 décembre 2020, la deuxième étape du lancement de la Coupe du monde 2023 concerne l'annonce du calendrier des matchs. La grande question à la sortie du tirage au sort concernait le match d'ouverture du Mondial : Nouvelle-Zélande contre la France ou pas ? Doit-on affronter les Blacks pour le premier match, afin de lancer de la meilleure des manières la compétition ? Ou doit-on penser sportif, et affronter les Blacks avant les matchs couperets ?

Quoi qu'il en soit, les fans pourront profiter de la Coupe du monde 2023 de la meilleure des manières. Claude Atcher, Directeur Général de la Coupe du monde de Rugby 2023, a annoncé en début de semaine que le calendrier des matchs sera allongé d'une semaine. Au départ, la Coupe du monde devait se dérouler du 8 septembre au 21 septembre. Mais elle terminera le 28 septembre. L'autre information concerne les groupes. Auparavant, chaque équipe comptait 31 joueurs mais ils passeront à 33 afin de permettre à tous de profiter. Les fans seront aussi heureux d'apprendre que leur sport prendra la première place mondiale pour une semaine de plus.