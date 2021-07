Kolbe : “ Si actuellement je devais en choisir un, ce serait définitivement Antoine Dupont ”

Au terme de la saison, Cheslin Kolbe s’est livré dans le podcast Offload de Rugbypass. Il y a notamment évoqué la place d’Antoine Dupont dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du monde.

Avec son drop monumental lors de la finale de Top 14, Cheslin Kolbe a terminé sa saison en beauté avec le Stade Toulousain. Pour en parler, ce dernier s’est rendu il y a quelques jours dans l’émission Offload du média britannique Rugbypass. Même si l’émission est globalement dirigée vers la tournée des Lions Britanniques et Irlandais qui affrontent les Springboks, le champion du monde a commencé par évoquer sa saison en club. La journaliste et animatrice de l’émission, Christina Mahon, s’est notamment attardée sur l’avis que le sud-africain porte à son coéquipier Antoine Dupont.

VIDEO. Top 14. MONSTRUEUX ! Le Drop de 50m de Cheslin Kolbe en finale !



En effet, la journaliste, accompagnée par Jamie Roberts, souhaitait savoir “où Antoine Dupont se situait au sein de la hiérarchie des meilleurs joueurs du monde” selon Cheslin Kolbe. Ce dernier n’a pas hésité bien longtemps avant de répondre : “il est arrivé tout en haut de la liste. C’est l’un des joueurs les plus talentueux avec qui j’ai pu jouer. Tu peux lui demander n’importe quoi sur le terrain, il sera capable de le faire”. Le sud-africain précise par ailleurs ses propos lorsqu’on lui demande si le natif de Lannemezan est le meilleur au monde à son poste. Le champion du monde cite dans un premier temps le légendaire Aaron Smith puis son coéquipier de sélection avant de donner un tranché. En effet, il n’hésite pas à dire : “ Si actuellement je devais en choisir un, ce serait définitivement Antoine Dupont. Il fait de très bonnes choses avec l’équipe de France. Puis quand il revient en club, il est toujours à l’origine d’actions phénoménales sorties de nulle part et évidemment, il y a ses magnifiques courses de soutien vers l’intérieur.”

Une éloge de haut-vol venant d’un des joueurs les plus électriques du Top 14, voir du monde. Cette saison, Antoine Dupont et Cheslin Kolbe ont par ailleurs inscrit le même nombre d’essais en championnat : sept. Tous les deux arrivés en 2017-2018 au Stade Toulousain, ils réalisent une saison pleine d’un point de vue statistique. Le demi de mêlée n’avait jamais autant planté en une saison depuis qu’il joue en professionnel. Pour le sud-africiain, 2020/2021 est son second meilleur exercice sous le maillot rouge et noir.

L'intégralité de l'émission est à retrouver ici :