TOP 14. Juan Cruz Mallia balance : ''Ce joueur que j’adore affronter''… pour mieux le chambrer !

Invité de l’émission ''100 % Rouge et Noir'', Mallia a levé le voile sur la drôle de relation qu'il entretien avec un Puma avec qui il adore se chercher… avant de partir en vacances ensemble.

On le sait, les Argentins ont bien souvent du tempérament. De Marcos Kremer à Tomas Lavanini, en passant par l’increvable Urdapilleta, Mateo Carreras ou le compétiteur extrême qu’était Juan Imhoff, les Pumas sont généralement de fiers étendards de cette fameuse "grinta" que l’on associe généralement aux sud-américains.

Ce qui vaut aussi pour l’Uruguayen du CO Santi Arata, ou l’ailier du RCT Gabin Villière, puisque c’est bien connu, il n’y a qu’un pas entre la Normandie et le Rio De La Plata.

Mais ce qui ressort également souvent des Pumas et leurs griffes acérées, c’est le chambrage. Certains sont pour, d’autres contre, mais dans la mesure de l’acceptable, il fait aussi partie de l’ADN du rugby. Et les Argentins, bien que parfois agaçants, ne s’en privent pas.

Mallia et Delguy comme larrons en foire

Entre eux les premiers d’ailleurs, comme on l’a souvent vu sur les pelouses du Top 14. Et Juan Cruz Mallia, invité de l’émission radio 100 % rouge et noir ce mercredi, l’a d’ailleurs confirmé.

Il adore affronter un joueur du Top 14, et ce, pour une raison bien précise. "Il y a un joueur contre qui j’aime bien jouer car c’est un copain à moi, c’est Bautista Delguy. Sur le terrain, on se chambre, on se cherche et après on rigole de ce qu’on s’est fait ou dit pendant le match."

Il est vrai que les deux Pumas de grand talent sont très taquins, lorsqu’ils s’affrontent. On avait d’ailleurs pu le remarquer grâce à leur paraverbal, lors du dernier Clermont/Toulouse du mois de février dernier, et ce alors qu’ils se balançaient quelques pièces à chaque arrêt de jeu.

Ce qui ne les empêche pas de partir en vacances ensemble pour autant, au contraire, comme ils l’ont encore fait récemment…