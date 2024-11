‘‘Je lui casse la gueule ?’’ Envers ce journaliste, Guy Novès ne mâchait pas ses mots à Toulouse et au XV de France

Ancien grand reporter, Pierre Michel Bonnot a évoqué une relation complexe avec Guy Novès, légende de Toulouse et ancien sélectionneur du XV de France.

Il y a des rencontres qui marquent par la douceur qu’elles dégagent, d’autres qui ne s’oublient pas par leur amertume. Dans un entretien croisé entre deux figures du journal L’Équipe, Renaud Bourel (actuel responsable rugby du journal) et Pierre Michel Bonnot (ancien grand reporter et prédécesseur du journaliste précédemment cité) racontent des anecdotes 100% rugby.

Parmi elles, l’ancienne figure du quotidien national explique qu’il avait une relation compliquée avec Guy Novès, l’ancien entraîneur du Stade Toulousain et ex-sélectionneur du XV de France. En effet, la légende des Rouge et Noir n’aurait jamais apprécié le journaliste référent de la sélection française, Pierre Michel Bonnot, à L’Équipe.

Selon ses dires, il aurait déjà entendu Guy Novès demander, à son encontre, auprès de Pierre Villepreux ceci : "Tu veux que je lui casse la gueule à lui ?" Une phrase qu’aurait prononcé le Toulousain durant les années 80 en plein milieu d’une boîte de nuit, alors qu’il était encore joueur.

Pourtant, Pierre Michel Bonnot affirme qu’il “ne s'était jamais parlé” et qu’il “pense n'avoir jamais rien écrit sur lui comme joueur”. Cependant, le journaliste embraye en expliquant que sa relation avec celui qui deviendra un entraîneur reconnu en Haute-Garonne a toujours été compliqué par la suite.

Il confie notamment que le natif de Toulouse faisait mine de ne pas le connaître, malgré leurs confrontations médiatiques récurrentes. “Il a passé près de trente ans à demander : "Mais qui êtes-vous ?" quand je posais une question en conférence de presse. Je ne répondais jamais”, ponctue-t-il toujours auprès de L’Équipe.

Par ailleurs, cette relation ne s’est pas améliorée lorsque Guy Novès s’est exporté du côté de Marcoussis, entre 2015 et 2017. Ainsi, Pierre Michel Bonnot explique qu’il n’a répondu qu’à une seule reprise à la question habituelle de Guy Novès. C’était lors de la première apparition devant la presse du Toulousain en tant que sélectionneur.

Là, j'ai répondu : « Je suis un vieux monsieur qui suit le rugby depuis très longtemps. » Le matin, j'avais écrit que c'était le premier grand-père entraîneur de l'équipe de France pour signaler qu'il y avait peut-être un problème de génération… Je ne voulais pas être désagréable, mais ça ne lui avait pas bien plu.”

Depuis quatre ans, Pierre Michel Bonnot n’est plus dans les colonnes de L’Équipe. Après plus de quarante années passées dans le quotidien sportif, Il écrit désormais des livres. De son côté, Guy Novès participe à la vie du rugby locale en Occitanie, encadrant des jeunes pousses. Deux chemins qui ne se croiseront peut-être plus.

