‘’J’ai été époustouflé par la qualité de la ProD2’’ : Un Néo-Zélandais sous le charme de sa nouvelle vie en Provence

Le Néo-Zélandais de Provence Rugby Jimmy Gopperth est impressionné par le niveau de jeu de la ProD2 et amoureux du sud de la France.

Actuellement troisième du championnat de ProD2 derrière Béziers et Vannes, Provence Rugby est un candidat sérieux pour la montée en Top14.

Parmi les nouvelles recrues de cette saison, le staff de Mauricio Reggiardo peut compter sur son buteur expérimenté Jimmy Gopperth.

A 40 ans, le globe-trotteur néo-zélandais passé par les Hurricanes, les Blues (d’Auckland), Newcastle, Leinster, les London Wasps et Leicester s’est imposé en France, dans un championnat qu’il connaissait peu.

Dans une interview pour le média Rugbypass, Jimmy Gopperth a donné son ressenti sur le début de saison de Provence Rugby et sur ses premiers pas dans un club français.

J’ai été époustouflé par la qualité de la Pro D2. C’est très, très fort sur le terrain. En dehors du terrain, la foule est incroyable, toute l’ambiance. Pour une raison ou pour une autre, la France a cette atmosphère. Regardez la foule. Les stades sont toujours pleins, Pro D2 et Top 14.''

Un niveau de jeu qui ne cesse de progresser selon l’ancien Barbarians, avec des clubs comme Provence possédant de plus en plus ambitions pour s’installer en tant que place forte du rugby français.

Chaque équipe que nous jouons est remplie de joueurs internationaux. Certains d’entre eux peuvent être de deuxième tiers, de troisième tiers, mais ils sont bourrés d’internationaux, beaucoup de gars qui ont joué en Coupe du monde. Et l’année prochaine, George North viendra ici (en Provence), Courtney Lawes a été liée ici, beaucoup d’autres gars ont été liés aux équipes de Pro D2 et ça va de plus en plus fort.''

‘’Une bouffée d’air frais’’

Jimmy Gopperth fait partie des joueurs les plus âgés évoluant encore au niveau professionnel, selon lui, le cadre de Provence lui permet de profiter sur et en dehors du terrain. Avec un temps et des températures bien loin de ce qu’il avait connu en Angleterre et en Irlande.

Il fait 20 degrés ici, ciel bleu, nous faisons le ‘’captain run’’ en débardeurs et shorts et nous avons marché autour de la ville avec des shorts et des t-shirts ; cela me donne juste une nouvelle vie, une bouffée d’air frais. Le sud de la France, c’est différent.’’

Au-delà du cadre, ce qui a poussé le Néo-Zélandais à venir s’installer à Provence Rugby, c’est le projet du club.

C’est très évident depuis le début. J’ai vu qu’ils sont très ambitieux, qu’ils veulent réussir et qu’ils veulent être l’un des meilleurs clubs, non seulement dans le sud de la France, mais dans toute la France, et nous montons marche par marche pour atteindre ces objectifs.''