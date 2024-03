''J'ai aimé profondément ce métier'', derniers coups de sifflet pour Mathieu Raynal

A 42 ans, Mathieu Raynal a annoncé qu’il prendrait sa retraite après un dernier match sifflet en main lors des tournées internationales de cet été.

Après Romain Poite, Jérôme Garcès, ou encore Pascal Gaüzère, une autre figure de l’arbitrage français ne foulera plus les terrains de rugby.

Mathieu Raynal prendra sa retraite à la fin de la saison ✨



Arbitre international français ayant officié lors de près de 350 matchs au plus haut niveau, dont les plus belles affiches de notre sport : 2 finales de #TOP14, 3 Coupes du Monde, et notamment 11 Tournois des Six… pic.twitter.com/8MZMW3PzcD — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 26, 2024

Dans une interview accordée à Midi Olympique, Mathieu Raynal s’est confié sur les raisons le poussant à prendre cette décision.

J’ai pris le temps de me retourner sur ma carrière, et j’ai pu voir que j’avais réalisé tout ce que je souhaitais faire. Je l’ai même fait plusieurs fois : 3 Coupes du monde, 11 Tournois des 6 nations, 2 tournées des Lions britanniques… Donc je n’ai plus forcément d’objectifs et j’ai aussi envie de passer plus de temps avec ma famille et mes amis.’’

Il faut dire qu’avec des débuts en Top 14 en 2009, Mathieu Raynal n’a pas vraiment eu le moment de souffler. Pourtant, comme de nombreux arbitres, le Catalan était davantage un amoureux de rugby qu’un passionné d’arbitrage.

Je jouais au rugby et j’y suis allé par curiosité. J’en avais discuté avec mon père, il m’avait proposé d’essayer. J’y suis resté par passion, par amour. J’ai aimé profondément ce métier.''

Cette annonce représente aussi l’occasion pour le natif de Perpignan de faire le bilan sur l’ensemble de sa carrière et de donner son ressenti sur l’évolution de l’arbitrage. Une prise de parole intéressante qui se fait rare dans le monde du rugby, où la médiatisation de la voix des arbitres est très récente.

L’angle sous lequel on traite l’arbitrage en France est très différent des pays anglo-saxons, ce qui ne nous aide pas à susciter des vocations. Si on continue à porter un regard négatif et à parler d’arbitrage uniquement pour en souligner les erreurs, alors on vaccinera des générations de gosses contre l’arbitrage. C’est dommage parce que c’est un sport extraordinaire, très formateur mentalement et humainement.’’

L’arbitre français est aussi revenu sur le sujet qui a cristallisé les tensions sur sa profession : l’arbitrage de la Coupe du Monde et surtout la vague de haine à l’encontre de Ben O’Keefe.

C’était excessif. C’était à l’image de la société dans laquelle on vit. Encore une fois, tout le monde a une responsabilité là-dedans. Nous, les arbitres, qui devons mieux communiquer et plus nous ouvrir, partager la logique de nos décisions et nos observables. Les médias aussi ont leur rôle à jouer, avec plus de mesure et de justesse dans leurs analyses. Les spectateurs, enfin, doivent être plus indulgents face à l’erreur.’’

Un Palmarès bien fourni

Dans un métier au centre de l’attention et des critiques, Mathieu Raynal aura réussi à faire preuve de régularité dans ses performances, avec des statistiques qui feraient pâlir les meilleurs joueurs de la planète ovale.

En participant à 3 Coupes du Monde, 11 Tournois des 6 Nations, 2 finales de TOP 14, 2 tournées des Lions Britanniques ou encore 8 Rugby Championship, le Perpignanais laissera un grand vide dans l’arbitrage français après son départ.

Le 4e arbitre français à passer le cap des 50 matchs internationaux ne sait pas encore exactement de quoi sera fait son avenir, même si de nombreuses opportunités vont s’ouvrir à lui.

Je sais que je pourrai continuer dans le rugby, que ce soit dans l’arbitrage, auprès d’un club ou auprès de sélections. J’ai aussi d’autres projets en cours en dehors du rugby. Mais ma seconde famille restera toujours celle de l’arbitrage.’’