INTERVIEW. Après son succès à Toulouse, le MHR ''a des ambitions'' contre Glasgow confie Guilhem Guirado

Guilhem Guirado évoque la victoire de Montpellier à Toulouse, le 8e de finale contre Glasgow, son intégration au club, ainsi que le XV de France.

Samedi dernier, Montpellier a réalisé le gros coup de la journée en Top 14. Les Héraultais l'ont emporté 16-29 à Ernest Wallon face au Stade Toulousain, leader du Top 14. "On a abordé ce match avec peu de certitudes. On avait peur sachant que nous ne sommes pas dans le même wagon. On savait que cela allait être compliqué. Nous nous sommes attachés à faire un match sérieux, combatif, et de s'envoyer pour le collectif. En s'envoyant en début de rencontre, nous avons vu que cela fonctionnait. Cela nous a donné l'ambition de nous imposer." Le MHR a été dominant tout au long de la rencontre. Les joueurs ont imposé leur jeu et cadenassé les Toulousains. "Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait un match aussi sérieux à l'extérieur. Nous avons bien tenu le ballon, été dominants sur les impacts. Puis nous avons été très disciplinés. Le fait que cela se soit déroulé à Toulouse ajoute du crédit à notre performance. Ce sont des points importants pour la course au maintien." Top 14. Alexandre Bécognée, le 3e ligne qui monte au sein du MHRLe MHR a simplement montré durant cette rencontre, ce qu'il faisait déjà depuis plusieurs mois. Mais cette fois-ci sans lâcher à certains moments. "C'est vrai que nous alternions jusque-là les meilleurs comme les mauvais moments. Nous encaissions beaucoup de points dans ces périodes de trous d'air. Sans jamais reprendre le dessus sur la situation. Nous aurions pu nous relâcher en début de seconde période, lors de leur sursaut d'orgueil. Mais nous sommes restés très concentrés et précis sur ce que nous avons travaillé dans la semaine." Avec cette victoire, les hommes de Philippe Saint-André confirment leur bonne dynamique. Troisième victoire de suite pour les Montpelliérains. Une première cette saison. "Oui, on savoure. Nous prenons conscience que lorsque nous faisons tout bien ensemble, nous réalisons de belles choses. Nous avons hâte de passer à la suite, avec une nouvelle compétition qui nous attend dès ce soir."

En effet, ce vendredi soir Montpellier reçoit Glasgow pour un huitième de finale de Challenge Cup. Le MHR était au début de l'année en Champions Cup, mais ne s'étant pas qualifié, et avec ce format bouleversé par la Covid, le club a été basculé en Challenge Cup. Les Héraultais avaient pourtant perdu leurs deux matchs de Champions Cup. "Forcément on s'adapte comme la situation l'oblige. Mais cela n'enlève rien à la compétition. Nous sommes très excités. Que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup, les matchs éliminatoires sont très intenses. Puis cela va faire du bien au groupe. Glasgow va nous proposer une belle opposition. La plupart de leurs joueurs ayant joué le Tournoi." En 2016, Montpellier avait remporté cette Challenge Cup. Guilhem Guirado et ses coéquipiers ont envie de refaire briller le club en Europe. "On se souvient que le club avait déjà gagné la Challenge Cup. Forcément cela donne des envies. Il est peut-être un peu tôt dans la compétition pour se prononcer. Mais on a un beau huitième de finale à domicile. Un effectif presque complet avec le retour des blessés et des internationaux. Alors on a des ambitions."

Arrivé à l'été 2019 à Montpellier, le talonneur international a mis du temps à enchaîner les matchs. Il y a eu la Coupe du Monde jusqu'en novembre, ensuite une blessure au biceps, puis l'arrêt de la saison avec la crise sanitaire. Finalité : Guilhem Guirado n'aura joué qu'un seul match avec son nouveau club. Lorsque la saison 2020-2021 démarre, il peut jouer, mais rien ne va plus à Montpellier. Le club enchaîne les défaites. Maintenant que la situation s'est stabilisée, il revient sur son intégration mouvementée. "L'intégration aux joueurs et aux groupes s'est super bien passée. C'est le sportif qui est moins bien allé. Au moment de revenir de blessure, le confinement est annoncé. Mais je n'étais pas seul à être frustré. D'autres joueurs sont revenus de l'infirmerie à ce moment-là. Après, la saison actuelle a démarré difficilement. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Nous avons eu peur. C'était compliqué à gérer. Malgré tout, c'est bien de passer par ces moments. Cela nous oblige à rester humble, à travailler dur et à se remettre en question. On aimerait tous les éviter mais ils nous servent pour plus tard ".



En tant qu'ancien capitaine du XV de France, Guilhem Guirado a évidemment eu un oeil sur le Tournoi des Six Nations et les performances tricolores. Les Bleus ont terminé deuxième avec une défaite contre l'Écosse en dernier match, 23-27. "La France a fait un beau tournoi. Leurs performances sont de bonne augure pour la suite. Mais quand on a la possibilité de gagner le Tournoi comme c'était le cas, c'est toujours très dommageable et décevant de ne pas le remporter. Il faut encourager ces jeunes joueurs, leur heure viendra."