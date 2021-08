International. ''Les matchs sont devenus beaucoup trop compliqués et séquencés'' : McIntosh dézingue World Rugby

Ian McIntosh a défendu Rassie Erasmus et critiqué les nouvelles règles qu'apporte chaque année World Rugby, rendant selon lui, le jeu incompréhensible.

La tournée des Lions Britanniques et Irlandais en Afrique du Sud ne restera pas comme la plus marquante de l'histoire, c'est peu de le dire. Les trois tests nous ont donné lieu à des rencontres hachées, marquées par d'innombrables coups de pieds et sans grandes envolées. Sans oublier les petites piques envoyées entre les deux formations par médias interposés. Celui qui aura fait le plus parler de lui reste l'ancien sélectionneur des Springboks, champion du monde en 2019, Rassie Erasmus. Celui qui est désormais directeur du rugby des équipes masculines et féminines de l'Afrique du Sud s'est mué en porteur d'eau à l'occasion des trois tests (4 lors de celui contre l'Afrique du Sud A). Et son comportement a agacé, notamment Warren Gatland. En effet, Erasmus semblait passer la majeure partie de son temps à donner des conseils, rentrer sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et a notamment ouvertement critiqué Nic Berry pour son arbitrage lors du premier test, en publiant une vidéo de 62 minutes avec près de 36 actions disséquées. Des paroles qui ont agacé World Rugby et Erasmus risque gros puisqu'il sera convoqué devant une commission disciplinaire pour évaluer d'éventuelles sanctions.

DISCIPINE. SPRINGBOKS. Rassie Erasmus (enfin) convoqué par la commission pour son comportement !Cependant, ce dernier a trouvé du soutien en la personne d’Ian McIntosh, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud entre 1993 et 1994 lors d'une interview pour IOL. Selon lui, Erasmus a réagi comme il fallait, face à des règles de plus en plus compliquées : ''Ce n'est pas à moi de dire si Rassie a utilisé les bonnes façons, mais je pense qu'il fallait faire quelque chose pour attirer l'attention des officiels parce que les matchs sont devenus beaucoup trop compliqués et séquencés [...] Ce jeu est devenu trop compliqué à cause de trop de dispositions ajoutées chaque année aux règles''. Avant de poursuivre : ''Au lieu que World Rugby sanctionne Rassie, il devrait être félicité et World Rugby devrait réviser les règles qui sont trop nombreuses, contradictoires, et dans certains cas absurdes. Quelqu'un peut-il respectueusement informer World Rugby que les règles étaient destinées à maintenir le jeu fluide, pas à l'arrêter et que l'arbitre devrait redevenir le numéro 31 sur le terrain et pas le numéro 1''. Puis de conclure, en critiquant le rôle des arbitres aujourd'hui : ''Les arbitres semblent déterminés à rechercher des pénalités au lieu de laisser le jeu se dérouler. Sinon, comment est-il possible qu'une moyenne de 25 à 30 pénalités soient sifflées dans un match ? Le simple fait de connaître les règles ne fait pas un arbitre. C'est la façon dont elles sont appliquées qui fait la différence entre un bon et mauvais arbitre, comme un bon ouvreur qui sait lire le jeu et utiliser le ballon en conséquence''. McIntosh soulève donc un débat sur ses fameuses nouvelles règles. Pas sûr en revanche que la manière utilisée plaise en interne.