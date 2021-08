DISCIPINE. SPRINGBOKS. Rassie Erasmus (enfin) convoqué par la commission pour son comportement !

Le manager (et entraîneur officieux) des Springboks a été convoqué par la commission de discipline pour avoir critiqué ouvertement l'arbitre Nic Berry.

On ne sait pas a quoi joue ce gars-là depuis quelques semaines, mais il joue à un jeu dangereux. Probablement non content du peu de lumière que lui offre son nouveau statut de manager - alors qu'il était le sélectionneur champion du monde en 2019 -, Rassie Erasmus s'est pris pour un juge en chargeant l'arbitre du 1er Test entre les Springboks et les Lions Britanniques, Nic Berry. Lors d'une vidéo de près d'une heure publiée sur le net, on voit l'ancien troisième ligne accabler formellement le référent australien, à travers 36 actions disséquées qui, selon lui, témoignent d'erreurs du corps arbitrales lors du match remporté par ses troupes 22 à 17.

Alors qu'on l'a encore vu omniprésent sur le terrain lors du 2ème Test grâce au rôle de porteur d'eau, Erasmus était donc dans l'oeil du cyclone. De fait, lundi, World Rugby a annoncé que l'homme de 48 ans passerait devant une commission disciplinaire indépendante prochainement. Un moindre mal, pour protéger les directeurs de jeu...

Les arbitres sont la colonne vertébrale de notre sport, et sans eux il n'y a pas de jeu. World Rugby condamne toute critique publique de leur désignation, de leur performance ou de leur intégrité à même de miner leur rôle et la confiance qui les entoure et, plus que tout, les valeurs qui sont le coeur de notre sport. (...) (Worlf Rugby a) rappelé à l'encadrement des deux équipes leurs obligations envers les valeurs du sport. Et entreprendra une révision de son code de conduite relatif aux incidents de cette nature en vue de renforcer la portée des sanctions. - Propos issus du communiqué officiel de World Rugby