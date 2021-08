INTERNATIONAL - Le torchon brûle entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande

L'entraîneur des Wallabies, Dave Rennie, est “furieux” de l’annonce faite ce matin par la Nouvelle-Zélande.

En Nouvelle-Zélande, on ne rigole pas avec la Covid-19, il suffit d’un cluster pour reconfiner l’intégralité du pays. Une action qui permet d’endiguer efficacement la pandémie, mais qui ne se mêle pas très bien au principe de rencontre internationale. En effet, la situation en Nouvelle-Zélande a poussé la fédération à suspendre les futures rencontres du Rugby Championship. Une décision qui n’est clairement pas du goût du sélectionneur australien Dave Rennie. Ce dernier a fait savoir qu’il était “furieux” de cette décision et de la manière dont elle a été décidée. RUGBY CHAMPIONSHIP. Les All Blacks annulent leurs matchs, incertitude sur le calendrier internationalLe coach des Gold and Green a souligné une “décision unilatérale” et une "communication décevante" de la part de ses homologues néo-zélandais. Il a souligné le fait que les joueurs australiens avaient appris la nouvelle “sur les réseaux sociaux”. Il a également souligné un certain égoïsme de la part de la direction du pays voisin. En conférence de presse, l’homme n’a clairement pas mâché ses mots :

Nous avons tous fait des sacrifices pour que les matchs se déroulent, notamment dans l'intérêt financier de tous et pour le bien des compétitions. Ils jouent la carte de la sûreté, mais nos joueurs ne sont pas rentrés chez eux depuis huit semaines. On ne sait pas comment cela se terminera, il est probable qu'ils ne rentrent pas avant fin novembre à cause de cette décision. L'attitude de la Nouvelle-Zélande, qui n'honore pas son engagement, est vraiment décevante. Ils sont égoïstes et n'ont aucune idée de ce qu'ils font."

Avec la suspension forcée du Rugby Championship et si les Néo-Zélandais trouvent un accord, les rencontres risquent d’être reportées en début d’automne. Ainsi les joueurs australiens, au même titre que les Sud-Africains et Argentins, ne bénéficieraient pas de l’habituelle pause entre le Rugby Championship et la tournée européenne en octobre et novembre.