INTERNATIONAL. Francis Ntamack est le nouveau sélectionneur de Madagascar.

Quand Madagascar va battre le XV de France à la prochaine Coupe du monde, vous allez voir flou.

Dans la famille Ntamack, on parle beaucoup de Romain, ou d'Emile. Mais il ne faut pas oublier l'autre international de la famille. Ancien 3e ligne de Toulouse, Colomiers ou Montauban, Francis Ntamack a porté le maillot du XV de France à une reprise. C'était en 2001, contre l'Afrique du Sud. Après avoir raccroché les crampons, le frère d'Emile n'a pas totalement quitté le monde du rugby.

Ainsi, il a notamment entraîné l'équipe nationale du Brésil, en 2010/2011.

Presse étrangère : La Rochelle “assomme” Sale, Jalibert et Ntamack maîtrisentEt le Midi Olympique nous apprend, dans son édition de ce lundi, que Ntamack va de nouveau endosser le rôle de sélectionneur. De Madagascar, cette fois ! Installé sur l'une des îles malgaches depuis un an, il devra aider les Makis à se qualifier pour le Mondial 2023, puisque l'équipe nationale est toujours en course. Pour rappel, le rugby est le sport numéro 1 à Madagascar.