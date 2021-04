Presse étrangère : La Rochelle “assomme” Sale, Jalibert et Ntamack maîtrisent.

La presse étrangère a réagi aux quarts de finale de la Champions Cup qui se sont déroulés ce week-end. Elle a notamment souligné certaines performances françaises.

Ce week-end de Champions Cup a été le théâtre de tous les contrastes. La prolifique rencontre du samedi où La Rochelle s’est largement imposé face à Sale a marqué la presse britannique. Les Maritimes impressionnent le Daily Mail selon qui les Sharks ont été “surclassés par les locaux”. Raymond Rhule et Geoffrey Doumayrou ont marqué les esprits, le média irlandais RTE écrit : “La Rochelle a frappé fort en début de seconde période faisant disparaître les espoirs de Sale”. D’autres évoquent également la performance de l’ouvreur rochelais Ihaia West, comme la BBC pour qui l’ouvreur néo-zélandais a “annulé la courte domination des Sharks”. Il remporte, selon les Britanniques, son duel face à l’ouvreur des Sale Sharks AJ MacGinty.

VIDEO. Champions Cup. Rhule et La Rochelle roulent sur Sale et filent en demie !Le Daily Mail signale dans une autre publication que les “Français ont la mainmise sur la Champions Cup”. Un succès dû à la qualité du Top 14 selon eux. Avec “plus d'argent, plus de joueurs étrangers de qualité, plus de couverture médiatique et plus de fans” le championnat français fait visiblement jalouser nos voisins d’Outre-Manche.

Pour les soporifiques rencontres dominicales, ce sont les performances au pied des ouvreurs du XV de France qui ont fait réagir ainsi que la piètre qualité des rencontres. Le journaliste anglais Chris Foy n’hésitant pas à qualifier le match UBB - Racing 92 comme “l'un des pires événements européens de tous les temps.” Heureusement pour les Bordelais, Rugby Pass évoque aussi le “gigantesque coup de pied” de Matthieu Jalibert qui permet à Christophe Urios et ces hommes d’atteindre la première demi-finale de Champions Cup de leur histoire.

Champions Cup. Matthieu Jalibert enfile le costume de sauveur et envoie l'UBB en demie !Pas vraiment mieux du côté de l’Auvergne où “l’absence d’essais a permis au jeu au pied de dominer”. Une phrase de Planet Rugby selon qui le “pack toulousain a pris l’ascendant, forçant les hôtes à commettre de nombreuses fautes”. RugbyPass mettent quant à eux en avant Romain Ntamack et “sa maîtrise dans le jeu au pied” alors que “Clermont a souffert avec la sortie de son capitaine Camille Lopez”.