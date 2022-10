INTERNATIONAL. Cette nouveauté pourrait bien révolutionner le rugby mondial

Dans moins d'un mois, la fameuse tournée d'automne débutera pour les différentes nations du rugby mondial. La dernière, avant la prochaine Coupe du Monde en France, qui aura lieu en 2023. L'occasion pour tous les amoureux de ce sport de suivre des affiches de rêves, mais pas que ! En effet, le Six Nations Rugby, ainsi que l'entreprise Sage (leader dans le domaine des logiciels) ont annoncé ce mardi un partenariat commun. Pour ce faire, un ballon intelligent sera testé lors des différentes rencontres internationales, et ce dès le 29 octobre prochain, lors d'Écosse-Australie. Une véritable révolution pour le monde du rugby (du moins, en théorie), puisque ce ballon pourra analyser en temps réel la détection de passes potentielles, ou bien encore les temps de suspension des coups de pied. Un outil qui pourra certainement profiter aux téléspectateurs, mais surtout aux différents staffs, qui analyseront certainement ces données.

