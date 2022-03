Super Rugby. L'Australie innove et va expérimenter les ''ballons connectés''

L'Australie a dès ce vendredi, testé des ''ballons connectés'' lors du match entre les Rebels et les Brumbies. Oui, mais qu'est-ce que cela apporte au jeu ? Explications.

Un ballon connecté ? Vous n'y croyez pas ? Et pourtant, c'est ce que va expérimenter le Super Rugby dans les semaines à venir. The Sydney Morning Herald indique que la ''technologie de suivie de balle'', conçue par un ancien scientifique de la NASA, sera utilisé dès ce week-end lors des matchs de Super Rugby opposant les franchises australiennes, après que Rugby Australia ait conclu un accord avec Sportable, une société technologique basée à Londres. La rencontre entre les Rebels et les Brumbies qui vient de se terminer (victoire 36-17 des Brumbies) a donc été la première à tester cette nouvelle technologie avant le Waratahs-Western Force de dimanche. La première d'une longue série ? Sûrement. Oui, mais à quoi cela consiste, nous direz-vous ? Et bien tout simplement à intégrer une puce dans les ballons, qui diffusera plusieurs données en direct aux staffs de chaque équipe, comme le mouvement du ballon lorsqu'il est botté, la vitesse, la distance, le temps de suspension dans les airs, etc.

The Syndney Morning Herald affirme que cela sera une première. Les ''ballons connectés'' ayant déjà été testés lors d'entraînements au Royaume-Uni ou lors de rencontres de compétitions inférieures, mais jamais au cours d'une compétition professionnelle. Huit balises vont être placées dans les stades et la puce qui ne pèse que quelques grammes et qui est fixée à l'intérieur de la vessie du ballon communiquera alors avec les capteurs, environ 20 fois par seconde. Le Docteur Pete Husemeyer, directeur de la technologie à Sportable a déclaré : ''Nous allons commencer à introduire beaucoup de choses au fil du temps dans le Super Rugby. Mais nous commencerons avec des statistiques simples et faciles à digérer, pour que cela éclaircisse des choses sur lesquelles les fans pourraient se poser des questions, et sur lesquelles ils n'ont aujourd'hui aucune information''. À voir si cet essai sera concluant.