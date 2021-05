INTERNATIONAL. Ben Youngs décline à nouveau la sélection des Lions Britanniques et Irlandais !

Le demi de mêlée anglais vient de décliner une éventuelle sélection avec les Lions Britanniques et Irlandais. Comme en 2017...

On n'en a pas vraiment conscience vu de France, mais la pression monte outre-Manche. A moins d'une semaine de l'annonce du groupe des Lions Britanniques qui partira en Afrique du Sud cet été, chacun fait ses dernières prédictions sur qui sera choisi par Warren Gatland. Une chose est sûre, George North (105 sélections, 45 essais) n'y participera pas.

Lions britanniques et irlandais : fin de saison pour George North, qui manquera la tournéeAutre certitude, l'expérimenté Ben Youngs ne sera pas du voyage non plus. Le demi de mêlée aux 111 sélections n'est pas blessé, mais a préféré décliné pour rester auprès de sa famille.

« Je ne saurai jamais si j’aurais fait partie de la sélection finale. (…) J’ai deux jeunes enfants et ma femme est très enceinte du troisième. Cet été, j’ai l’opportunité de rester avec ma famille et mes enfants. J’ai toujours aimé les Lions. Je les supporterai et je leur souhaite de faire une tournée en bonne santé et pleine de succès. Ce n’est pas une décision que j’ai prise facilement, mais c’est la meilleure décision pour ma famille

Pour rappel, la légende de Leicester avait déjà refusé la mythique sélection en 2017, pour raisons personnelles. Personne ne sait s'il aurait été sélectionné, mais le frère de Tom partait avec de sérieux arguments pour figurer au moins dans le groupe. En son absence, la place de titulaire est plus que jamais promise à l'Irlandais Conor Murray, titulaire lors des 3 tests en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans. Derrière, les Gallois Kieran Hardy, Gareth Davies et Tomos Williams devraient se tirer la bourre pour une place sur le banc.