Lions britanniques et irlandais : fin de saison pour George North, qui manquera la tournée.

Le public français ne s'en rend pas forcément compte. Mais depuis plusieurs mois, pas une seule semaine ne passe sans qu'un débat éclate, outre-Manche. Le sujet ? Le groupe de joueurs sélectionnés pour la prochaine tournée des Lions britanniques et irlandais. Longtemps en danger, cette dernière devrait bien avoir lieu, avec trois test-matchs contre les Springboks.

Lions britanniques et irlandais : le nouveau maillot dévoilé, Maro Itoje capitaine ?En attendant, tout le monde a coché la date du 6 mai, où Warren Gatland dévoilera son effectif. Mauvaise nouvelle : l'ancien sélectionneur du Pays de Galles ne pourra pas appelé son ancien protégé, George North.

Sur son compte Twitter, l'ailier (qui brille désormais au centre) a révélé qu'il ne jouerait plus jusqu'à la fin de saison, après une rupture des ligaments croisés.

Sport can be cruel. We all know the risks when we take the field. Unfortunately I ruptured my ACL on Saturday and will need surgery next week. Heartbroken is an understatement. 💔 pic.twitter.com/icNDEmYmHE