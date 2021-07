Inspiré par le carton rouge des Australiens, les All Blacks s'entraînent à 14

Les All Blacks sont encore et toujours en avance sur les techniques d'entraînements. Cette fois-ci, c'est de l'adaptation pure et dure.

Les All Blacks ont décidément toujours un temps d'avance. Ces derniers temps, on peut se dire que le nombre de cartons rouge a augmenté dans le rugby professionnel et surtout international. Les nouvelles directives sur les plaquages sont bien plus claires et les arbitres n'hésitent plus à prendre des décisions. De plus, le temps de jeu importe peu quand on voit le dernier carton rouge de Marika Koroibete dès la 5e minute. Mais jouer à 14 n'a pas empêché les Australiens de l'emporter sur nos Bleus (33-30).

Cette situation a inspiré des phases d'entraînements à Ian Foster, entraîneur des Blacks, qui va bientôt participer au Rugby Championship à partir du 14 août. Ce dernier a expliqué programmer des séances d'entraînements à 14 contre 15, afin de gérer une expulsion définitive d'un joueur. Dernièrement, il a renvoyé Brodie Retallick aux vestiaires pour simuler cette situation. Et comme le rappelle L'Équipe, les Blacks ont raison de se soucier d'une expulsion. L'an dernier, les joueurs de Foster ont subi une défaite 22 à 24 contre ces mêmes Australiens, un an après avoir été ridiculisé 47 à 26 à Perth. Foster a déclaré qu'affronter les Wallabies à 14 n'étais pas si simple, car c'est une équipe rapide qui transforme vite le jeu après les rucks et peut facilement vous mettre en difficulté grâce à cela, précise encore Foster."

Le sélectionneur des Blacks a également déclaré une chose très intéressante : "nous travaillons donc tous les scenarii possibles, car, souvent, la capacité de votre équipe à s'adapter dépend plus de la façon dont joue votre adversaire que de votre propre stratégie." Il ouvre le débat de la gestion lors du carton rouge. L'équipe en infériorité numérique doit s'adapter à l'autre et non pas imposer son jeu, son rythme, etc.