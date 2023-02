INSOLITE. VIDEO. En claquettes, l'ancien Springbok Jean De Villiers joue les super-héros à 42 ans !

Jean De Villiers, 109 capes avec les Springboks, a montré qu'il avait toujours des cannes. Pas sur le terrain, mais dans la rue, à la poursuite d'un voleur !

Comme quoi certains réflexes ne se perdent jamais ! Jean De Villiers a beau avoir bientôt 42 ans et être retiré des terrains depuis de nombreuses années, l'ancien centre des Springboks est encore affuté. Et il n'a rien perdu de ses cannes ni de sa poigne, lui qui était notamment reconnu pour sa capacité à prendre les intervalles et sa solidité défensive (1m91 pour 103kg). Dans un petit supermarché de Paarl (Cap-Occidental) en Afrique du Sud, l'ancien capitaine des Boks (109 sélections) a réussi à rattraper et à ramener un voleur qui venait de dérober... des chocolats, avant de prendre la fuite.

VIDEO. Jean de Villiers dévoile son Top 5 des meilleurs centres avec un Français

Habitué de cette boutique, l'ancien joueur des Stormers faisait quelques courses avec sa femme lorsqu'il a aperçu cet individu au comportement suspect. Le grand blond le poursuit lorsque l'homme tente de quitter l'établissement sans payer. "Quand j'ai dit 'hey', il a regardé autour de lui et a commencé à courir, explique-t-il à Netwerk24, un média local. Alors je me suis dit que je devais courir maintenant. Et puis j'ai couru avec mes sandales et mes lunettes et j'ai fini par traverser la route". On vous passera les détails mais De Villiers n'a bien sûr pas mis longtemps pour rattraper le voleur de chocolats, qui au vu du physique de l'ancien joueur du Munster, ne s'est vraisemblablement pas débattu. Il l'a ensuite ramené à l'agent de sécurité, sans violence. Le magasin l'a d'ailleurs remercié et l'ancien acolyte de Jacques Fourie s'est même amusé à commenter cet acte sur son compte Instagram. En expliquant qu'on l'avait incité à sortir de sa retraite à la suite de ça, en cette année de coupe du monde. De Allende, Am, Esterhuizen, Kriel et les autres n'ont qu'à bien se tenir !

Here is proof that @JeandeVilliers1 can come out of retirement! 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Vkcc7dS7e9 — thevillageguy (@thevillageguy1) February 8, 2023

Et aussi :

6 NATIONS. Que change la présence du tank Stuart McCloskey au milieu du terrain pour le 15 de France ?