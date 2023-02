6 NATIONS. Que change la présence du tank Stuart McCloskey au milieu du terrain pour le 15 de France ?

Habitué à défier la faire Henshaw/Ringrose ou Aki/Ringrose, le 15 de France devra cette fois ci se coltiner McCloskey, 1m93 et 110kg, au milieu du terrain.

Disons que la présence de Jonathan Danty n'aurait pas été de tout refus. Non pas que Yoram Moefana ne fasse pas l'affaire dans ce registre (1m82 pour 95kg), bien au contraire, mais pour contrer du mieux possible le numéro 12 irlandais sans trop s'épuiser, samedi, les 111kg du Rochelais étaient idoines. Car au milieu du terrain face à l'Irlande, les Tricolores n'auront cette fois pas à se coltiner les excellents Robbie Henshaw et Bundee Aki, mais plutôt Stuart McCloskey. Un garçon moins connu du grand public, mais que les Toulousains ou les Rochelais, qui l'ont affronté à plusieurs reprises ces dernières saisons en Champions Cup, ont très bien cerné. Il faut dire qu'avec ses 1m93 sous la toise et quelque 110 barres sur la balance, le tank de Belfast ne s'oublie pas.

Lui ? C'est donc ce garçon fort solide qui sert de véritable point d'ancrage à l'Ulster depuis de nombreuses saisons. Et à l'Irlande depuis novembre dernier. Si à 30 ans, le natif de Bangor ne compte que 11 petites capes avec l'Irlande, il est depuis la dernière tournée des Verts le premier choix en numéro 12 dans la tête d'Andy Farrell. Car plus affuté que par le passé, plus mature dans son jeu, aussi. Là, s'il n'est pas un aussi bon régulateur qu'Henshaw par exemple, il se défend techniquement et n'est pas qu'un bourrin pur souche. Et est probablement ce qui se rapproche le plus aujourd'hui du profil d'André Esterhuizen, le déménageur sud-africain des Harlequins. Là, le milieu de terrain irlandais possède donc une option puissance en plus, facilitant les solutions autour de son premier centre, et avec qui la présence mitoyenne de l'excellent Garry Ringrose catalyse clairement la ligne de 3/4 des Verts.

Si leur paire est pratiquement neuve, de leur côté, Moefana et Fickou en ont (déjà) vu d'autres. Reste que collectivement, ils passeront un nouveau test face au duo irlandais. Physiquement aussi, après s'être coltiné De Allende et Kriel en novembre dernier. Comme les 23 joueurs tricolores qui fouleront la pelouse de l'Aviva Stadium samedi, finalement...

