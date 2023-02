6 NATIONS. RUGBY. Carambolage annoncé lors d'Irlande/France entre Fickou et Ringrose !

Ce sera un des nombreux duels à surveiller ce week-end en Irlande, et pas des moindres. Gaël Fickou sera directement confronté à Garry Ringrose, et ce duel risque de faire des étincelles au centre du terrain.

Jeunes et expérimentés

Depuis ces dernières années, nous sommes habitués à voir évoluer l'Irlande et la France avec Garry Ringrose et Gaël Fickou, qui sont devenus totalement indispensables à leur sélection. Pourtant, les deux hommes sont âgés de seulement 28 ans, et ont encore de belles saisons devant eux. Il faut dire que, les deux joueurs ont fait leurs débuts internationaux assez tôt ! Pour l'Irlandais, c'est à l'âge de 21 ans qu'il honora sa première cape avec le XV du Trèfle, formant alors un joli duo avec Bundee Aki. Depuis cette année-là, le natif de Blackrock n'a jamais quitté l'équipe d'Irlande, au point d'être devenu indéboulonnable au centre du terrain. Puis, pour Fickou, les débuts internationaux ont été encore plus précoces, car cela remonte à maintenant 10 ans ! En effet, le joueur du Racing 92 a porté le maillot du 15 de France en mars 2013, alors que ce dernier était en train de participer au Tournoi des 6 Nations des U20. Déjà surclassé dans les sélections des jeunes, c'est à 18 ans que Fickou a fait son entrée sur la scène internationale. Désormais, il en est à sa 75e sélection, et a fêté face à l'Italie son 40e match dans le Tournoi des 6 Nations, un record pour un joueur du 15 de France. Vous l'avez donc compris, ces deux phénomènes sont à présents indispensables pour leur équipe, et sont prêts à se faire face ce week-end.

Des leaders de jeu avant tout

Ce n'est pas pour rien que ces deux hommes sont bien installés en sélection depuis plusieurs saisons. Des points communs entre les deux centres ? Il y en a forcément. Tout d'abord, ce sont des leaders de la ligne défensive de leur nation. En effet, ils totalisent régulièrement plus de 10 plaquages par match, et ont un taux de réussite proche de 100% la plupart du temps. Par exemple, ce week-end à Rome, Gaël Fickou a réussi 15 plaquages en autant de tentatives, le troisième meilleur ratio des Bleus. Ensuite, ces deux profils sont assez similaires, avec 1m90 pour Fickou pour 98 kg contre 1m88 et 95kg pour Ringrose, ce qui se ressent dans le jeu, avec des courses souvent à plat, afin de franchir le premier rideau défensif ou bien de passer les bras pour des coéquipiers démarqués. Pour finir, ces derniers ont très peu de lacune dans leur jeu, avec quasiment aucun déchet, ce qui fait leur force et ce qui permet à leur sélectionneur de pouvoir les associer avec des profils totalement différents d'un match à l'autre.

Ringrose prend de plus en plus de place en Irlande

Habitué à enchaîner les saisons pleines, et également les titres avec la province du Leinster, l'Irlandais est aujourd'hui le capitaine de cette équipe ! En effet, cette saison, Ringrose est devenu un homme fort en club, où ses performances sont généralement irréprochables, tout comme en sélection, où une prochaine place pour le capitanat devrait être disponible. En effet, avec Sexton qui se rapproche de plus en plus de la retraite, le XV du Trèfle pourrait voir en Ringrose, un digne successeur à Brian O'Driscoll, qui avait longtemps porté le brassard de capitaine. Pour Fickou, il fait aussi partie des vice-capitaines de l'équipe de France, et fréquemment, le joueur du Racing 92 prend la parole avant les matchs, comme le week-end dernier en Italie. Pour finir, ces deux cadres sont au sommet de leur forme, tout comme leurs équipes qui vont se livrer une belle bataille dans l'Aviva Stadium de Dublin !

