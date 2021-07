In Extenso Supersevens. Toulouse avec Delibes, Toulon choisit Dridi, Castres envoie Guillemin

7 bonnes raisons d'assister aux étapes de l'In Extenso Supersevens cet étéLa première étape de l'In Extenso Supersevens aura le 14 août à Aix-en-Provence. Plusieurs clubs dont le Stade Toulousain ont déjà dévoilé une partie des joueurs qui seront alignés. Le demi de mêlée Baptiste Germain, le 2e ou 3e ligne Yannick Youyoutte et le centre ou ailier Dimitri Delibes ont été annoncés par le champion de France. Du côté de Toulon, l'ailier Erwan Dridi et le 3e ligne Julien Ory ont été retenus par le staff varois. On a fait pareil à Castres puisque Stéphane Onambélé et Bastien Guillemin seront de la partie pour cette première étape du championnat de France de rugby à 7 des clubs professionnels.

