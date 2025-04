17 ans, 109 kg et un avenir en Bleu à la Meafou ? Le Top 14 lui fait les yeux doux

Le rugby australien vit une période compliquée, et la fuite des jeunes talents ne fait que s’accentuer. Dernière pépite en date : Heinz Lemoto.

Heinz Lemoto n’a que 17 ans, mais attire déjà tous les regards. Véritable bulldozer (109 kg !) capable de jouer aussi bien à XIII avec les Penrith Panthers qu'à XV avec la sélection australienne U18, il est considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs au monde.

Et si Rugby Australia tente désespérément de le retenir au pays, plusieurs clubs du Top 14 ont déjà dégainé des offres très concrètes.

La possibilité d’un départ vers l’Europe, et particulièrement vers la France, prend de plus en plus d’épaisseur. Selon RugbyPass, Lemoto envisagerait sérieusement un transfert vers le Top 14. Et le fait qu’il ait récemment signé avec Entourage Management, l’agence qui représente notamment le Toulousain Manny Meafou, ne fait que renforcer cette hypothèse.

Rugby Australia en état d’urgence

C’est la panique du côté de Rugby Australia et des Waratahs qui multiplient les réunions et tentent tout pour convaincre Lemoto de rester au pays. La fédération australienne espère reproduire avec Lemoto le même succès qu’avec Max Jorgensen, jeune talent signé à 18 ans malgré les sirènes de la NRL.

Mais face à l’attractivité et la puissance financière du Top 14, la mission parait mal embarquée.

Un énorme coup pour le XV de France ?

Si Lemoto venait à franchir le pas vers le Top 14, le staff de l’équipe de France aurait cinq ans pour le convaincre de porter le maillot bleu, conformément aux règles de World Rugby.

Avec un profil aussi impressionnant, nul doute que Fabien Galthié (et son successeur) verrait d’un très bon œil l’arrivée d’un joueur capable d’incarner l’avenir du rugby français.