Historique, l'Algérie devient membre à part entière de World Rugby

World Rugby a annoncé que l'Algérie a obtenu le statut de membre à part entière. Elle était affiliée depuis 2019 et vise la qualification pour France 2023.

Vous êtes Franco-Algérienne ? Postulez pour la première équipe féminine des Fennecs !En lice pour les qualifications pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, l'Algérie, à l'instar du Burundi, a obtenu le statut de membre à part entière de la fédération internationale. World Rugby compte 128 pays membres, dont 19 membres associés. L'Algérie, membre associée depuis 2019, a rempli avec succès tous les critères nécessaires, note le communiqué. Pour rappel, elle totalise plus de 80 équipes masculines et 40 équipes féminines. Cette affiliation représente énormément pour l'ovalie dans ce pays puisqu'il va permettre "d’accélérer le développement du rugby sur le territoire national", a commenté Sofiane Abdelkader Benhassen, Président de la Fédération Algérienne de Rugby. L'Algérie va de fait pouvoir non seulement postuler au Mondial 2023, mais prétendre aux qualifications aux Jeux Olympiques et aux Coupes du Monde à 7. Elle va également faire son entrée dans le classement mondial.

De son côté, Bill Beaumont, Président de World Rugby, se félicite de voir ces deux nations rejoindre le giron de la fédération internationale. Cela ne peut que contribuer au développement du rugby sur le continent africain : "Il ne fait aucun doute que l'Afrique est une région clé offrant un énorme potentiel pour le développement futur du rugby. L'Afrique est le continent des vainqueurs actuels de la Coupe du Monde de Rugby masculine et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Rugby Afrique pour nous assurer que nous fournissons aux fédérations émergentes telles que l'Algérie et le Burundi un soutien continu et un cadre solide pour intensifier la croissance du sport dans la région."