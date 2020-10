''He grab my balls'' : quand Botia se plaint à l'arbitre d'un geste de Kockott

Lors du match opposant La Rochelle à Castres, le centre Levani Botia s'est plaint d'un geste du demi de mêlée Rory Kockott.

Ce samedi, La Rochelle recevait seulement 22 joueurs du Castres Olympique, diminué par les cas de Covid au sein de son club. Le club tarnais n'a pas été épargné par le virus depuis quelque temps, ne permettant pas une bonne préparation pour les hommes Reggiardo. Le score est lourd (62 à 3) et les Rochelais ont inscrit 6 essais dont un triplé d'Arthur Retière et de Pierre Bourgarit. Derrière, Jules Plisson aligne 25 points au pied.

41-3 à la pause, triplé pour Retière, la Rochelle en balade face à Castres [VIDEO]

Si le résultat du match était connu depuis longtemps, on a pu entendre quelques réactions en off des joueurs avec l'arbitre Mathieu Raynal. Ces petits moments "intimes" sont l'oeuvre de David Reboursière, à l'oreille absolue ou en tout cas, absolument à l'écoute. On peut notamment entendre Levani Botia se plaindre d'avoir pris un coup de la part de Rory Kockott... dans les parties intimes. Lui demandant si c'était accidentel selon lui, le Fidjien lui répond : "No. Pas accidentel. We stand up and he grab my balls". La traduction, vous la ferez vous-même.

He grab my balls !

You touch my tralala ! pic.twitter.com/eungrx0IJJ — David Reboursiere (@DavidReboursie1) October 18, 2020

Je vais en prendre tout le match ?