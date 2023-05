Hastoy Meilleur réalisateur, Van der Flier meilleur marqueur… Les Stats marquantes de la Champions Cup 2023

Le coup de sifflet final de la Champions Cup 2023 a été sifflé avec le sacre du Stade Rochelais samedi à Dublin. L’occasion de faire un retour statistique sur la compétition.

L’heure du bilan a sonné ! L’édition 2023 de la Champions Cup a tiré sa révérence. Le Stade Rochelais est une deuxième fois titré, mais que nous disent les statistiques. La domination des Rochelais et Leinstermen, se traduit-elle en chiffre ? (L’ensemble des statistiques utilisées proviennent du site officiel de l’EPCR. Certaines statistiques ne prennent pas encore en compte la finale, l’article sera mis à jour).

Hastoy et Alldritt portent un Stade Rochelais indiscipliné

On ne cesse de le répéter, et c’est souvent vrai : au plus haut niveau, la discipline est primordiale pour espérer triompher. Là encore, le Stade Rochelais déjoue les pronostics. Avec 83 pénalités concédées, le champion est tout simplement l’équipe la plus indisciplinée de la compétition (statistique en attente de mise à jour pour la finale). Les hommes de Ronan O'Gara ont joué sept matchs, ce qui porte la moyenne à 11,9 pénalités par match. Le Leinster lui, n’a concédé que 67 pénalités au cours de la compétition, soit une moyenne de 9,6 pénalités par match. La comparaison avec d’autres clubs que le Leinster serait mal venue, car le nombre de matchs joué n’est pas identique. Il est intéressant de noter que quatre clubs ont concédé plus de pénalités que le Leinster en jouant moins de matchs (Exeter Chiefs : 80 / Stade Toulousain : 73 / Saracens : 71 / DHL Stormers : 71), preuve de la discipline des Irlandais.

Une grande équipe ne gagne pas de titre sans un grand buteur. Le Stade Rochelais le sait que trop bien : le pauvre 5/10 face aux perches d'Ihaia West lors des deux finales de 2021 (Top 14 et Champions Cup) perdu face au Stade Toulousain reste encore dans les mémoires des supporters. Cette fois, les Maritimes ont pu s’appuyer sur Antoine Hastoy, le meilleur réalisateur de la compétition avec 97 points inscrit. L’international français a d’ailleurs réalisé un 100% au pied en finale face au Leinster quand son dauphin au classement du meilleur réalisateur Ross Byrne (92 points) a manqué deux transformations qui auraient pu changer le cours du match.

Un Leinster maître en attaque

46 essais en 8 matchs ! La statistique est complétement folle ! Le Leinster a martyrisé tous ses adversaires avant de buter en finale contre le Stade Rochelais, inscrivant en moyenne 5,75 essais par match. La meilleure équipe en termes d’essais inscrits compte dans ses rangs le meilleur marqueur de la compétition en la personne de Josh van der Flier. Le meilleur joueur du monde 2022, est allé à dames six fois au cours de la compétition. Il est talonné de près par le Rochelais Tawera Kerr-Barlow qui a inscrit cinq essais (tous en phase finale).

Jeu de mains, jeu de Toulousains

Malgré son élimination en demi-finale face au Leinster, le Stade Toulousain a montré tout l’étendu de son talent lors de cette Champions Cup 2023, et cela se ressent dans les statistiques.

3 113 mètres parcourus, c’est le total le plus élevé (en attendant les données de la finale, car le Leinster est second avec 3 094). Les Toulousains n’ont cessé de parcourir du terrain grâce à deux autres facteurs de jeu dans lequel ils excellent : le nombre de défenseurs battus avec 172 et le nombre de passes après contact avec 112 unités. Pour dominer les classements de ses statistiques offensives, le Stade Toulousain s’appuie sur de fortes individualités. Antoine Dupont, est le joueur qui bat le plus de défenseurs avec 27 unités. Romain Ntamack n’est pas en reste en pointant à la quatrième place avec 22 défenseurs battus. Thomas Ramos a parcouru 405 mètres au cours de la compétition et se classe quatrième dans un classement dominé par le Leinsterman Jimmy O'Brien et ses 449 mètres parcourus (statistiques en attente de mise à jour pour la finale).