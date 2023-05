CHAMPIONS CUP. Ce Rochelais pourrait faire la différence en finale (et ce n'est pas Alldritt)

Tawera Kerr-Barlow était blessé pour la finale de Champions Cup 2022, mais pourrait être celui qui fera basculer l’édition 2023, samedi face au Leinster.

Quelle fin de saison impressionnante de Tawera Kerr-Barlow ! Avec cinq essais inscrits lors des trois premiers matchs de phase finale (un en huitième, deux en quarts et deux en demie), c’est le Rochelais le plus décisif en Champions Cup. Il sera sans aucun doute l’une des clés de la finale face au Leinster.

Le joueur de 32 ans, pèse énormément sur les défenses adverses. En plus de gérer parfaitement les temps faibles et forts de son équipe, il se montre souvent à son avantage au moment d'attaquer les bordures des rucks. Le combat s'annonce titanesque face au Leinster. Les Rochelais auront besoin d'un grand Tawera Kerr-Barlow pour fixer les premiers défenseurs irlandais et ouvrir les intervalles à ses avants.

1 finale gagnée pour 3 perdues

Le demi de mêlée de La Rochelle possède un palmarès impressionnant : double champion de Super Rugby avec les Chiefs (2012, 2013), vainqueur de la Champions Cup 2022 avec le Stade Rochelais, triple vainqueur du Rugby Championship (2014, 2014, 2016) et champion du monde avec les All Blacks (2015). Associé à l’ouverture avec Antoine Hastoy qui vivra la première finale de sa carrière, Tawera Kerr-Barlow apportera toute son expérience.

Malgré ce CV impressionnant, le champion du monde n'affiche pas un bilan positif dans les moments clés. Absent lors du sacre de 2022 en Champions Cup, Tawera Kerr-Barlow n'a tout simplement jamais gagné de finale avec le Stade Rochelais. Défait par l'ASM en Challenge Cup 2019, il butera par deux fois contre le Stade Toulousain en 2021 : en finale de Top 14 et de Champions Cup. Sa seule et unique finale gagnée, sûrement la plus importante, c'était le 31 octobre 2015 à la coupe du monde avec les All Blacks. Ce jour-là, il jouera les dix dernières minutes du match face à l'Australie. Samedi, à l'Aviva Stadium, Kerr-Barlow aura à cœur de conjurer le sort en gagnant sa première finale avec le Stade Rochelais.