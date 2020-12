Guido Petti pardonné par l'UBB après ses publications racistes

L'international argentin Guido Petti est revenu dans le championnat. L'UBB a déclaré que le joueur ne serait pas sanctionné.

Les Pumas ont fait la une des médias, mais pas forcément pour leur bon tournoi de Rugby Championship. Après la défaite face aux Blacks et l'hommage timide rendu à Diego Maradona, décédé, des tweets datant de 2012 sont ressortis pour plusieurs joueurs dont Pablo Matera (Stade Français) et Guido Petti (UBB). Dans un premier temps suspendus par leur fédération, les deux joueurs ont finalement été requalifiés seulement 3 jours après.

La grande question était de savoir ce que leur club allait prendre comme décision : les suspendre également en les sanctionnant ou tout simplement, ne pas le faire. L'UBB a pris la deuxième option, comme le déclare le président Marti à Sud Ouest : " il s’est d’abord expliqué avec le groupe de joueurs qui l’ont applaudi. Il s’est expliqué avec Christophe (Urios), avec moi-même, il nous a présenté ses excuses. Des erreurs de jeunesse, on en fait tous. Il faut savoir pardonner. S’il avait tenu de tels propos récemment, d’abord, il n’aurait pas été recruté par l’UBB. S’il les avait tenus aujourd’hui, il aurait été licencié. Mais il y a un contexte, l’erreur de jeunesse… Je trouve normal de pardonner, on ne peut pas condamner aussi facilement." Laurent Marti continue en expliquant le processus de réflexion du club : "Sur le moment, on s’est demandé comment il a pu dire ça. Et puis en réfléchissant, on voit que c’était il y a huit ans, il faut prendre en compte le contexte politique en Argentine, affiner les traductions qui ont été un peu trop rapides et inexactes… Guido a envoyé immédiatement un e-mail d’excuses depuis l’Australie".

Guido Petti sera donc sur le pont ce week-end en Champions Cup face à Northampton (vendredi, 18h30). L'autre joueur, Pablo Matera, est quant à lui loin des terrains avec son équipe. Il sera absent face à Trevise pour la Challenge Cup.