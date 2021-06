GMF vous permet de remercier pendant la finale ceux qui sont en première ligne

Partenaire historique du rugby français, GMF vous donne la possibilité de remercier pendant la finale de ceux qui sont en première ligne via le #MerciAux1èresLignes.

A l'occasion de la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, GMF donne l'opportunité aux supporters de remercier ceux qui sont en première ligne depuis des mois à cause de la crise sanitaire. C'est le point d'orgue d'une opération lancée début juin avec la publication d'un film digital. Ce vendredi soir et grâce au #MerciAux1èresLignes, vous pourrez remercier ceux qui ont été au service des autres depuis plus d'un an et qui continue de l'être. En effet, des messages de remerciements, écrits et postés par les supporters sur les réseaux sociaux « GMF Assurément Rugby », défileront pendant toute la durée du match sur des bandeaux d’affichage autour du terrain. Ils pourront d'ailleurs êtres lus directement pas les premiers concernés puisque des sociétaires, soignants, pompiers, enseignants, policiers, militaires ont été invités au match au Stade de France.