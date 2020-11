France vs Fidji - Votre composition avec le retour de Teddy Thomas

Vous avez voté pour composer votre XV de France pour le match face aux Fidji à Vannes. Voici les résultats.

Après le dernier match en retard du Tournoi des 6 Nations 2020 face à l'Irlande, le XV de France se dirige désormais vers la nouvelle compétition Autumn Nations Cup. Elle débutera ce week-end pour nos Bleus avec la réception des Fidji à Vannes. On connaît les Fidjiens et leur ligne de trois-quarts impressionnante. Si Semi Radradra risque de manquer ce match pour un test positif au Covid, on devrait tout de même avoir un match intéressant.

Dans son groupe de 31, Fabien Galthié n'a pas fait de grands changements malgré la règle des 3 feuilles de matchs par joueur. En effet, la continuité a été préférée à la stratégie de gagne de l'Autumn Nations Cup, même si les prochains XV seront de haut niveau. Vous avez donc voté pour aligner une équipe dans l'optique de faire tomber les Fidjiens, qui montent en gamme de match en match malgré le peu de consistance devant et sur les phases statiques.

Les avants

La première ligne ne bouge pas pour vous : Cyril Baille (40 %), Julien Marchand (55 %) et Mohamed Haouas (24 %), ont été préférés à des Camille Chat (40 %) ou des Jean-Baptiste Gros (9,5 %). L'attelage XXL français est reconduit avec Le Roux (40,5 %) et Willemse (33 %). Dylan Cretin (23,3 %) fait son entrée dans le XV titulaire après avoir prouvé qu'il pouvait désormais faire concurrence aux meilleurs de cette troisième ligne française, enviée par le rugby mondial. A ses côtés, on retrouve évidemment le capitaine Charles Ollivon et Alldritt.

Derrière

Bien évidemment, Antoine Dupont a récolté 84 % des voix contre 16 % pour Baptiste Couilloud, qui sera logiquement sur la feuille. De même pour Romain Ntamack, seul 10 en place du groupe même si 9 % ont voté pour Thomas Ramos dans le XV titulaire. Mais la blessure de Bouthier pourrait propulser l'arrière toulousain sur la feuille des titulaires, malgré les 59 % de votes pour le Montpelliérain. Au centre, pas de surprises, Vakatawa et Fickou récoltent 83,5 % des voix à eux deux, avec Arthur Vincent sur le banc. Mais la surprise restera aux ailes. L'absence de Teddy Thomas face à l'Irlande ne vous donne envie de le relancer parmi les titulaires (25 %) aux côtés d'Arthur Retière (36,5 %). Vincent Rattez (24,5 %), un peu juste lors du dernier match reprend une place de remplaçant. On pourrait croire que Fabien Galthié aligne votre équipe, mais la surprise pourrait venir de la première ligne avec du roulement face à une équipe fidjienne qui n'est pas la plus performante en mêlée. Réponse ce vendredi.

Vos 23 face aux Fidji