Testé positif au Covid, Semi Radradra incertain pour défier les Bleus

La star fidjienne Semi Radradra pourrait ne pas être aligné face au XV de France après un test Covid positif. Il repassera un test.

La Covid s'invite encore et encore dans les rencontres de rugby, mais cette fois-ci, internationales. Si le Top 14 et la Pro D2 sont sévèrement touchés par des cas et des matchs reportés, l'Autumn Nations Cup connaît désormais le même sort. Ce lundi, les joueurs internationaux ont dû, comme le demande le protocole, passer un test anti-covid. Si le XV de France ne connaît aucun cas positif, on ne peut pas en dire de même pour les Fidjiens.

Selon le Midi Olympique, la star fidjienne et mondiale Semi Radradra aurait vu son test Covid apparaître positif. Le protocole World Rugby veut qu'un deuxième test soit effectué ce jeudi afin de valider ou non les cas positifs. En effet, Radradra n'est pas seul : deux ou 3 autres joueurs seraient également sous un test positif. Les résultats seront connus dans la soirée de jeudi et la France pourra savoir si Radradra sera présent sur la pelouse de La Rabine.