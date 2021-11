FRANCE RUGBY. Sekou Macalou forfait face à la Nouvelle-Zélande !

Le troisième ligne du Stade Français Sekou Macalou est à son tour forfait pour le match face aux Blacks, après une blessure contractée contre la Géorgie.

Après Julien Marchand, un autre Bleu est forfait face aux Blacks ! Et ce joueur n'est d'autre que Sekou Macalou ! Après une blessure au pied face à la Géorgie, le troisième ligne du Stade Français devait faire des examens complémentaires ce lundi après-midi pour connaître la gravité de sa blessure. Nos compères de Rugbyrama nous rapportait d'ailleurs hier, qu'il y avait de gros risques que le natif de Sarcelles ne puisse pas jouer ce samedi.

L'information est donc tombée ce mardi et le verdict est sans appel : Sekou Macalou ne disputera pas le dernier match de la tournée, face aux All-Blacks. Un deuxième coup dur pour Galthié, après le forfait de son talonneur titulaire, Julien Marchand. D'autant plus que le staff des Bleus comptait beaucoup sur le Parisien, et notamment sur sa polyvalence. Espérons désormais qu'aucun autre joueur du XV de France ne se blesse, avant le rendez-vous de cette tournée, face à la Nouvelle-Zélande.

