France Rugby. Laurent Labit sur l'association 'Jalimack' : ''À la fin du match, nous étions un peu amers'' !

L'entraîneur des arrières, Laurent Labit, est revenu ce jeudi en conférence de presse sur l'association entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.

Depuis une semaine, tout le monde parle (y compris nous), de l'association ratée entre nos deux ouvreurs, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Si certains sont plus pessimistes que d'autres, toujours est-il que le staff du XV de France devrait sûrement refaire confiance à ces deux hommes pour le match face à la Géorgie.

France Rugby. Matthieu Jalibert sur son association avec Ntamack : 'on sent qu’on se trouve de mieux en mieux'Interrogé ce jeudi en conférence de presse, Laurent Labit, entraîneur des arrières, a abordé ce sujet, et notamment le match face à l'Argentine, sans langue de bois : "À la fin du match, nous étions un peu amers, notamment par rapport à ce que nous avions très bien travaillé en amont du match et que nous ne sommes pas parvenus à reproduire durant la rencontre (...) Nous avions beaucoup d’attente sur cette association". Même si l'ancien coach du Racing reste lucide sur la copie rendue face aux Pumas, il ne veut néanmoins pas enterrer cette option tactique, qui pourrait faire des ravages : "On se doit de regarder, on se doit de laisser du temps. Ce n’est pas en un match qu’on va dire « c'est super » ou « on arrête ». C’est une option dont nous voulons disposer en fonction de l’adversaire, ou alors en cours de match si on veut accélérer le jeu ou mieux le gérer avec du jeu au pied. Elle fonctionne très, très bien à l’entraînement. Elle fonctionnera mieux la prochaine fois qu’on l’utilisera en match".

Équipe de France. ''Je l'ai trouvée assez muette'', Émile Ntamack analyse l'association Jalibert-NtamackLa confiance est donc toujours de mise côté staff du XV de France. Une donnée importante, d'autant plus que selon Labit, Romain Ntamack a été déçu du match face à l'Argentine : "Dès la fin du match, nous avons discuté. Il était marqué comme nous, parce qu’il savait que nous n’avions pas réussi à le mettre dans les meilleures dispositions. C’est un grand compétiteur". Si la tendance est clairement de réessayer cette option tactique, qu'en est-il de Romain Ntamack, que certains voient comme mal à l'aise dans ce plan de jeu ? Pour Laurent Labit, aucun problème sur ça : "Personne n’est sacrifié ! On en avait discuté avec Romain en amont. On est transparent avec nos joueurs, on échange beaucoup. On n’a rien à cacher. On sait que Romain excelle à l’ouverture, qu’il a toujours répondu présent et été très bon à ce poste. Si on le met au centre, ce n’est pas pour le sacrifier mais pour être meilleur et plus efficace dans notre jeu. Pour en avoir discuté avec lui, ce n’est pas quelque chose qui lui pose problème".

Equipe de France de Rugby. Votre composition pour la Géorgie avec Alldritt, Jalibert en 10 mais sans NtamackReste à voir si le match contre la Géorgie rassurera non seulement les supporters, mais aussi les principaux concernés, avant la confrontation tant attendue face aux Blacks la semaine prochaine.