Equipe de France de Rugby. Votre composition pour la Géorgie avec Alldritt, Jalibert en 10 mais sans Ntamack

Ce dimanche, la France affronte la Géorgie. Découvrez la composition des lecteurs du Rugbynistère pour ce deuxième test de l'Autumn Nations Series.

C'est ce jeudi sur les coups de 11h (si la FFR n'est pas en retard) que Fabien Galthié dévoilera la composition de l'équipe de France pour le match face à la Géorgie. Pour ce test à une semaine des Blacks, on pouvait s'attendre à une revue d'effectif. Il devrait finalement en être rien. Le staff cherche de la continuité et automatismes. C'est certainement une équipe avec quelques ajustements qui devrait être dévoilée depuis Marcoussis. La principale question concerne l'ouverture : Jalibert et Ntamack vont-ils débuter ensemble ? À attendant de découvrir le choix du sélectionneur, place à votre composition. Avec ou sans "Jalimack" ?