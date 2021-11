France Rugby. Matthieu Jalibert sur son association avec Ntamack : 'on sent qu’on se trouve de mieux en mieux'

Interrogé par le journal 20 Minutes, l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert est revenu sur son association avec Romain Ntamack.

Très attendue par la France entière, l'association ultime, entre nos deux meilleurs ouvreurs Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, n'a pas convaincue face à l'Argentine. Une combinaison qui a pris fin très rapidement, dès le retour des vestiaires, avec la sortie du Toulousain. Si beaucoup ont été très critiques, l'un des principaux intéressés, Matthieu Jalibert, ne semble pas inquiet de la situation. Ce dernier s'est d'ailleurs confié au journal 20 minutes à ce sujet.

Equipe de France. Pourquoi associer Jalibert et Ntamack maintenant ? Galthié répond

Et pour lui, la réponse est claire : il leur faut du temps ! "C’est très français, ça, de vouloir jeter un truc après un premier test parce que ça n’a pas marché comme espéré. La seule chose que je peux dire, c’est qu’à l’entraînement ça se passe super bien, on sent qu’on se trouve de mieux en mieux de semaine en semaine. En dehors du terrain, on s’entend très bien aussi avec Romain. Le jour où on va réussir à trouver de bons automatismes ensemble, ça peut faire mal".

Autumn Nations Series. Jaminet, l'envol du Flament, France/Argentine a électrisé les réseaux sociaux

De belles promesses de la part du Bordelais, qui est également revenu sur leur prestation face aux Pumas : "À la fin du match, on était tous les deux un peu déçus de ce qu’on avait produit, mais l’analyse vidéo a montré qu’il ne fallait pas juger trop à chaud. On a tout de même constaté qu’on avait réussi à mettre en place des systèmes qu’on avait travaillés pendant les deux semaines d’entraînement en commun. Il y a eu plusieurs situations où il n’a pas manqué grand-chose pour que le choix devienne positif plutôt que négatif (...) Finalement, on était assez contents de ce qu’on a proposé en attaque".

Equipe de France. Vers une reconduction de ''Jalimack'' face à la Géorgie ?

Une chose est sûre, il faudra renouveler l'expérience, pour savoir si cette association peut véritablement faire mal au niveau international. Et selon les rumeurs qui court, Fabien Galthié semblerait bien vouloir les réaligner tous les deux face à la Géorgie ce dimanche.