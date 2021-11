Autumn Nations Series. Que nous apprennent les statistiques de France/Argentine ?

Le premier match de l'Autumn Nations Series de l'équipe de France face à l'Argentine permet de tirer certains enseignements sur les performances des Bleus.

13 Pour certains, le chiffre 13 porte bonheur. Si on le rapporte aux Bleus, il n'a pas vraiment été synonyme de bonnes choses. Face aux Pumas samedi soir, les hommes de Fabien Galthié ont été maladroits et indisciplinés. Ils ont ainsi commis 13 fautes de main et été pénalisés à 13 reprises ! C'est beaucoup trop. Et face à un adversaire comme la Nouvelle-Zélande, ça se paiera cash aussi bien face aux perches que derrière la ligne de craie. Mais tout n'a pas été mauvais face aux Argentins heureusement. Les Bleus ont ainsi réalisé 13 passes après-contact, lesquelles témoignent de leur envie de faire vivre le cuir face à une défense argentine très agressive.





Face aux Argentins, les Tricolores ont manqué de réalisme avec seulement 1,8 points inscrits par visite dans les 22 mètres adverses (contre 2 pour les Pumas). Pourtant, le XV de France a globalement dominé en termes d'occupation (56%) et de possession (53%) lors de ce premier test. Les Bleus, qui nous habitués à un jeu de dépossession, ont ici passé plus de temps dans le camp argentin que dans le leur. Ce qui aurait dû se traduire par plus de points. La faute notamment à ces 4 en-avant et 9 mauvaises passes comptabilisés par le site de l'Autumn Nations Series. 1,8

94%

Oui, les Bleus ont encaissé deux essais . Mais deux essais à zéro passe sur des actions gag. Un contre sur Jalibert puis un ballon cafouillé dans les airs (empreint d'un en-avant). Sur ces deux réalisations, la défense tricolore ne pouvait pas faire grand-chose. Globalement, le rideau défensif bleu blanc rouge a tenu avec 94 % de réussite et seulement 7 plaquages manqués. Derrière un Julien Marchand précieux dans les rucks, la France a aussi récupéré six ballons.

Il s'agit de rappeler que les Bleus n'avaient plus joué ensemble depuis le mois de juillet. Certes ils ont soigneusement préparé ce premier test depuis deux semaines. Mais rien ne remplace un vrai adversaire. Après ce match face aux Pumas, il a y plusieurs points d'amélioration comme la discipline. On peut mettre ça sur le fait que les Français avaient à coeur de bien faire face à un public qu'il n'avait plus vu depuis plus de 600 jours. Sans oublier la pénibilité des Argentins. On devrait voir moins de fautes face aux Géorgiens même si ces derniers ne vont pas se laisser faire, surtout devant. Bien que ce match se jouera à Bordeaux, les repères collectifs seront aussi meilleurs en attaque et le ballon devrait à n'en pas douter arriver jusqu'aux ailes pour le plus grand bonheur de Gabin Villière. On espère aussi plus de réalisme de la part du XV de France face à une défense qui pourrait être moins solide que celle des Pumas. Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, la France nous avait en effet habitués à marquer beaucoup d'essais. Ce sera aussi l'occasion de monter en puissance physiquement avant le choc face à la Nouvelle-Zélande. On attend des avants qu'ils soient performants aussi bien sur les phases statiques que dans le jeu courant. L'une des marques de fabrique des All Blacks. Equipe de France. Les Bleus ont progressé mais ils sont encore perfectibles, notamment devant