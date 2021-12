RUGBY. Equipe de France. Antoine Dupont : ''on a une petite pression supplémentaire''

Quinze jours après le triomphe de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande, Antoine Dupont était l’invité du Super Moscato Show. L’occasion de revenir sur cette magnifique victoire et ses conséquences.

Douze ans après le dernier succès face aux All Blacks, les Bleus de Fabien Galthié mettaient fin de la meilleure des manières à une tournée d’automne plus qu’aboutie. Porté par un Ntamack en folie ce soir-là, l'équipe de France, auteur d’une prestation remarquable, infligeait pas moins de 40 points à la Nouvelle-Zélande pour le dernier match de l’année. Jeudi soir, le capitaine de la tournée, Antoine Dupont, est revenu sur les conséquences de cette victoire au vu de la prochaine coupe du monde. Une question posée directement posée à l’intéressé par l’intermédiaire de Vincent Moscato : « Ça doit être lourd à porter ? » Une victoire pas si lourde à porter d’après le capitaine français, mais qui rajoute une certaine pression en plus : « Lourd ce n’est pas le terme. Mais on a une petite pression supplémentaire parce que la compétition est chez nous. On a une équipe avec du potentiel alors il y a beaucoup d’attentes de la part des supporters. Et même de nous. »

France Rugby : Romain Ntamack sur sa folle relance : ''c'est l'instinct'' !Une équipe de France en très grande forme qui envoie des signaux forts a ses concurrents directs pour la Coupe du Monde 2023. Arriver en tant que favori est une bonne chose, encore faut-il réussir à répondre aux espoirs placés en eux. En tout cas, tout cet engouement autour des Bleus reste quelque chose d’hyper encourageant comme l’expliquait le Toulousain : « Il y aurait vraiment beaucoup de regret si on ne faisait pas une bonne compétition. L’idéal est d’arriver au bout, mais on sait combien c’est dur. Avant nous, des générations étaient numéro 1 au ranking et ne sont pas arrivées à gagner. Cela reste quelque chose d’hyper motivant. De se sentir soutenu par tout ce public et cet engouement, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. » Ce succès est trop loin du match d’ouverture de la CDM 2023, d’après le capitaine français, pour pouvoir dire que les Bleus aient pris un réel avantage psychologique sur la Nouvelle-Zélande. En revanche, s’imposer face aux Blacks pour le dernier match de l’année, cela permet de valider toute une année de travail : « On avait envie de pouvoir se confronter, parce que c’est elles (Les nations du sud) qui régissent le rugby international de ces dernières années. De pouvoir se rendre compte qu’on est capable de les battre, ça nous donne de la confiance, du sens à ce qu’on fait et ça valide notre méthode de travail. » En toute fin d’émission, Antoine Dupont a clarifié la situation du capitanat au sein du XV de France : « Je savais que je prenais l’intérim de Charles » avant d’ajouter : « Et s’il revient équipe de France, il reprendra son poste tout naturellement. »

